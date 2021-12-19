Смертельный Рай. Тайфун на Филиппинах унес 112 жизней (фото, видео)

Изначально сообщалось о 63 погибших, однако сейчас цифра возросла, и она – не окончательная, поскольку с рядом населенных пунктов до сих пор нет связи.

Тайфун Рай забрал более 100 жизней после того, как он нанес разрушительный удар по райской островной провинции на Филиппинах, хотя изначально было заявлено о 63 погибших, сообщает AFP.

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Ураган, который в четверг со скоростью 195 км в час обрушился Филиппины, где основной удар приняли на себя острова Сиаргао, Динагат и Минданао, спровоцировал колоссальные разрушения. На данный момент многие районы остались без электричества и коммуникаций, сорваны крыши, уничтожены больницы и дома, повалены линии электропередач и затоплены деревни. Также повреждены три региональных аэропорта, два из которых закрыты до сих пор.

На аэрофотоснимках, предоставленных военными, видны серьезные разрушения в городе Сиаргао в районе Генерал-Луна, куда перед Рождеством стекались многие серферы и отдыхающие, со зданиями без крыш и заваленными землей обломками.

[ + – ] Последствия тайфуна Рай

Артур Яп, губернатор популярного туристического направления Бохол, известного своими пляжами, холмами и фауной, заявил на официальной странице в Facebook, что 33 из 48 мэров опустошенного острова на данный момент сообщили о 72 смертельных случаях в своих городах.

[ + – ] Количество пострадавших и погибших все еще устанавливается

Яп приказал мэрам своей провинции с населением более 1,2 миллиона человек задействовать свои чрезвычайные полномочия для обеспечения безопасности продуктовых пакетов и питьевой воды.

[ + – ] Разрушения на островах очень серьезные

10 человек также погибли на Динагатских островах. Губернатор Динагата Арлин Баг-ао заявила, что ущерб, нанесенный ландшафту острова, равен тому, который нанес супертайфун Хайян в 2013 году. Последний, называемый на Филиппинах Иоланда, стал самым смертоносным циклоном в истории страны, в результате которого погибло или пропало без вести более 7300 человек.

Согласно последним официальным данным, общее число зарегистрированных смертей вследствие разгула тайфуна Рай достигло 112. Но количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий еще не полностью оценили последствия шторма на обширном архипелаге.

В правительстве озвучили первые данные по пострадавшим, согласно которым эта цифра составила 780 тысяч человек, среди которых – более 300 тысяч тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Президент Филиппин Родриго Дутерте прилетел в этот регион в субботу и пообещал два миллиарда песо ($40 млн) помощи.

Тем временем ресурс Met Office Storms написал в Твиттере, что тайфун снова усилился в Южно-Китайском море и, по прогнозам, повернет на север, в сторону побережья Вьетнама.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов. Архипелаг расположен в сейсмически активном тихоокеанском "огненном кольце", что делает его одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира.

Два года назад на Филиппины обрушился тайфун Фанфон, скорость которого достигала 197 км в час.