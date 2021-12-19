Смертельний Рай. Тайфун на Філіппінах забрав 112 життів (фото, відео)

Спочатку повідомлялося про 63 загиблих, проте зараз цифра зросла, і вона – не остаточна, оскільки з низкою населених пунктів досі немає зв'язку.

Тайфун Рай забрав понад 100 життів після того, як він завдав руйнівного удару по райській острівній провінції на Філіппінах, хоча спочатку було заявлено про 63 загиблих, повідомляє AFP.

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Ураган, який у четвер зі швидкістю 195 км за годину обрушився на Філіппіни, де основний удар прийняли на себе острови Сіаргао, Дінагат і Мінданао, спровокував колосальні руйнування. На даний момент багато районів залишилися без електрики та комунікацій, зірвано дахи, знищено лікарні та будинки, повалено лінії електропередач та затоплено села. Також пошкоджено три регіональні аеропорти, два з яких закриті досі.

На аерофотознімках, наданих військовими, видно серйозні руйнування в місті Сіаргао в районі Генерал-Луна, куди перед Різдвом стікалися багато серферів та відпочиваючих, з будівлями без дахів та заваленими уламками.

[ + – ] Наслідки тайфуну Рай

Артур Яп, губернатор популярного туристичного напрямку Бохол, відомого своїми пляжами, пагорбами та фауною, заявив на офіційній сторінці у Facebook, що 33 із 48 мерів спустошеного острова наразі повідомили про 72 смертельні випадки у своїх містах.

[ + – ] Кількість постраждалих та загиблих все ще встановлюється

Яп наказав мерам своєї провінції з населенням понад 1,2 мільйона людей задіяти свої надзвичайні повноваження для забезпечення безпеки продуктових пакетів та питної води.

[ + – ] Руйнування на островах дуже серйозні

10 людей також загинули на Динагатських островах. Губернатор Дінагата Арлін Баг-ао заявила, що збитки, завдані ландшафту острова, можна порівняти з тими, яких завдав супертайфун Хайян в 2013 році. Останній, названий на Філіппінах Іоланда, став найбільш смертоносним циклоном в історії країни, в результаті якого загинуло або пропало безвісти понад 7300 людей.

Згідно з останніми офіційними даними, загальна кількість зареєстрованих смертей досягла 112. Але кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки агентства з ліквідації наслідків стихійного лиха ще не остаточно оцінили наслідки шторму на великому архіпелазі.

В уряді озвучили перші дані щодо постраждалих, згідно з якими ця цифра склала 780 тисяч осіб, серед яких – понад 300 тисяч тих, кому довелося залишити свої будинки.

Президент Філіппін Родріго Дутерте прилетів у цей регіон у суботу і пообіцяв два мільярди песо ($40 млн) допомоги.

Тимчасом ресурс Met Office Storms написав у Твіттері, що тайфун знову посилився в Південно-Китайському морі і, за прогнозами, поверне на північ, у бік узбережжя В'єтнаму.

Щорічно на Філіппіни обрушується близько 20 штормів та тайфунів. Архіпелаг розташований у сейсмічно активному тихоокеанському "вогняному кільці", що робить його однією з найбільш схильних до стихійних лих країн світу.

Два роки тому на Філіппіни обрушився тайфун Фанфон, швидкість якого сягала 197 км на годину.