Женщина, которая вышла замуж за дерево, рассказала, как встретит Рождество с "мужем"

Необычный брак стал частью движения за спасение парка в долине Римроуз, через который местные власти планировали проложить дорогу в порт Ливерпуля.

37-летняя Кейт Каннингем из Меллинга (графство Мерсисайд, Великобритания), которая в 2019 году вышла замуж за дерево и сменила фамилию на Elder (Бузина), заявила, что ее брак по-прежнему крепкий, а грядущее Рождество "пара" проведет вместе, пишет Mirror.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бывшая помощница учителя, являющаяся матерью двоих детей, проведывает своего "мужа" до пяти раз в неделю, а на Рождество приготовила ему особенное украшение: самодельный венок из падуба, плюща, сосны и красных зимних ягод, покрытый блесками. Она также украсила дерево гирляндами и шариками.

[ + – ] К Рождеству готовы!

"Сейчас наше третье Рождество вместе, так что создание украшений для него уже похоже на традицию. Когда я наряжала дерево, оно было для меня так же привлекательно, как всегда на ярком декабрьском солнце", – призналась она.

Кейт утверждает, что обязательно проведет этот праздник с деревом, оставив всю остальную семью дома.

[ + – ] Кейт сделала дерево бузины частью своей семьи Фото: Andy Kelvin/Triangle News

Британка вышла замуж за дерево два с лишним года назад, в сентябре 2019 года, в знак протеста против планов строительства трехмильной объездной дороги через местный загородный парк в долине Римроуз в пригороде Ливерпуля в порт. Женщина является известной эко-активисткой и всегда выступала за защиту природы. Поэтому, узнав о грядущих перспективах, решила срочно выйти замуж за какое-нибудь дерево, чтобы спасти его от вырубки.

Вдохновившись примером мексиканок, которые вышли замуж за деревья несколько лет назад для их спасения от незаконной вырубки, она пришла в парк в поисках кандидатуры для создания семьи. По ее словам, ее буквально потянуло к огромному дереву бузины, привлекшего ее светлым цветом коры и большими размерами. Кейт Утверждаеи, что оно выделялось среди более темных дубов в парке.

[ + – ] Свадьба Кейт стала шагом для спасения от вырубки дерева из-за строительства дороги Фото: John Hegarty/Triangle News

"Люди все еще задают вопросы и до сих пор не уверены в моих мотивах свадьбы. Но дерево стало частью моей семьи, и этот союз изменил мою жизнь к лучшему", – говорит Кейт. Женщина даже рождественские открытки друзьям и родным подписывает как "С зимними пожеланиями от мистера и миссис Элдер".

Она утверждает, что деревья похожи на людей – у них есть энергия и способность формировать связи с вещами вокруг них.

Несмотря на то, что официально Кейт замужем за деревом, у нее есть парень, который полностью одобрил ее поступок и был с ней рядом на все этапах этого пути. Он поддерживает ее выбор и спокойно относится к тому, что его возлюбленная обнимает и "целует" дерево.

Напомним, модель, которая вышла замуж сама за себя, объявила о том, что планирует развод, поскольку влюбилась в другого человека.