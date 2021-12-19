Жінка, котра вийшла заміж за дерево, розповіла, як зустріне Різдво із "чоловіком"

Незвичайний шлюб став частиною руху за порятунок парку в долині Рімроуз, через який місцева влада планувала прокласти дорогу в порт Ліверпуля.

37-річна Кейт Каннінгем із Меллінга (графство Мерсісайд, Великобританія), яка в 2019 році вийшла заміж за дерево і змінила прізвище на Elder (Бузина), заявила, що її шлюб, як і раніше, міцний, а майбутнє Різдво "пара" проведе разом, пише Mirror.

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Колишня помічниця вчителя, яка є матір'ю двох дітей, відвідує свого "чоловіка" по п'ять разів на тиждень, а на Різдво приготувала йому особливу прикрасу: саморобний вінок із падуба, плюща, сосни та червоних зимових ягід, покритий блисками. Вона також прикрасила дерево гірляндами та кульками.

[ + – ] До Різдва готові!

"Зараз наше третє Різдво разом, так що створення прикрас для нього вже схоже на традицію. Коли я вбирала дерево, воно було для мене так само привабливе, як завжди на яскравому грудневому сонці", – зізналася вона.

Кейт стверджує, що обов'язково проведе це свято з деревом, залишивши решту сім'ї удома.

[ + – ] Кейт зробила дерево бузини частиною своєї сім'ї Фото: Andy Kelvin/Triangle News

Британка вийшла заміж за дерево два з лишком роки тому, у вересні 2019 року, на знак протесту проти планів будівництва трьохмильної об'їзної дороги через місцевий заміський парк у долині Рімроуз у передмісті Ліверпуля у порт. Жінка є відомою еко-активісткою та завжди виступала за захист природи. Тому, дізнавшись про майбутні перспективи, вирішила терміново одружитися з якимось деревом, щоб урятувати його від вирубки.

Надихнувшись прикладом мексиканок, які вийшли заміж за дерева кілька років тому для їхнього порятунку від незаконної вирубки, вона прийшла до парку у пошуках кандидатури для створення сім'ї. За її словами, її буквально потягло до величезного дерева бузини, котре привабило її світлим кольором кори та великими розмірами. Кейт стверджує, що воно виділялося серед темніших дубів у парку.

[ + – ] Весілля Кейт стало кроком для порятунку від вирубки дерева через будівництво дороги Фото: John Hegarty/Triangle News

"Люди все ще ставлять запитання і досі не впевнені в моїх мотивах весілля. Але дерево стало частиною моєї сім'ї, і цей союз змінив моє життя на краще", – каже Кейт. Жінка навіть різдвяні листівки друзям та рідним підписує як "Із зимовими побажаннями від містера та місіс Елдер".

Вона стверджує, що дерева схожі на людей – вони мають енергію та здатність формувати зв'язки з речами навколо них.

Незважаючи на те, що офіційно Кейт одружена з деревом, у неї є хлопець, який повністю схвалив її вчинок і був з нею на всіх етапи цього шляху. Він підтримує її вибір і спокійно ставиться до того, що його кохана обіймає та цілує дерево.

Нагадаємо, модель, яка вийшла заміж сама за себе, оголосила про те, що планує розлучення, оскільки закохалася в іншу людину.