В Индии поймали двух обезьян, которые из-за мести сбросили с крыш 250 собак (видео, фото)

Сотрудники лесного хозяйства поймали двух обезьян, которые, как считают жители местных деревень, целенаправленно уничтожали их собак.

В районе Бид индийского штата Махараштра отлавливают и сажают в клетки обезьян, из-за того, что эти приматы, возможно, устроили кровную месть местным собакам. Обезьяны затаскивали щенков на крыши домов и верхушки деревьев, оставляли их там и иногда сбрасывали. Так уже погибли 250 собак. Об этом сообщает информагентство ANI.

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Отмечается, что сотрудники лесного хозяйства поймали двух обезьянах, которые, как считают жители местных деревень, целенаправленно уничтожали собак. Пойманных обезьян сажают в клетки, отвозят к лесу возле города Нагпур и выпускают.

[ + – ] В Индии отлавливают обезьян. [ + – ] В Индии отлавливают обезьян. [ + – ] В Индии отлавливают обезьян. [ + – ] В Индии отлавливают обезьян.

Местные паблики выкладывают снимки разъяренных обезьян в клетках.

[ + – ] Видео: The Daily Mail.

Радхакишан Сонаван, житель деревни Лавун, рассказал журналистам, что нападения происходят уже на протяжении трех месяцев, и что люди видели двух обезьян, которые уносили щенков на высокие постройки. "На такой высоте собаки оставались без пищи и воды, где умирали от истощения или падали вниз. Так погибло уже больше 200 щенков в нашей деревне".

Местные жители утверждают, что будто бы обезьяны мстили собакам из-за того, что стая четвероногих растерзала их детеныша. Обезьяны нападают на собак, как только те попадали в их поле зрения.

Ученым известны случаи, когда обезьяны мстят прямо или косвенно, но пока нельзя с уверенностью утверждать, что многочисленные случаи нападения на собак в штате Махараштра — это именно проявление мести.

Местное население опасается, что, уничтожив всех собак, приматы примутся за детей. Известны случаи, когда люди получали травмы, пытаясь убежать от приматов.

Ранее Фокус сообщал, что нападения обезьян на собак и людей в Индии отмечались в нескольких населенных пунктах, в частности в деревне, расположенной в окрестностях города Маджалгаон. От местных жителей стали поступать многочисленные жалобы, из-за того, что обезьяны воруют и убивают щенков. Сообщается, что во время подобных инцидентов страдали также и люди, которые падали с высоты, пытаясь спасти своих питомцев.