В Індії зловили двох мавп, які через помсту скинули з дахів 250 собак (відео, фото)

Співробітники лісового господарства зловили двох мавп, які, як вважають мешканці місцевих сіл, цілеспрямовано знищували їхніх собак.

У районі Бід індійського штату Махараштра відловлюють і саджають у клітки мавп через те, що ці примати, можливо, влаштували кровну помсту місцевим собакам. Мавпи затягували цуценят на дахи будинків та верхівки дерев, залишали їх там та іноді скидали. Так уже загинуло 250 собак. Про це повідомляє інформагентство ANI.

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Зазначається, що працівники лісового господарства спіймали двох мавп, які, як вважають мешканці місцевих сіл, цілеспрямовано знищували собак. Спійманих мавп садять у клітки, відвозять до лісу біля міста Нагпур та випускають.

[ + – ] В Індії відловлюють мавп. [ + – ] В Індії відловлюють мавп. [ + – ] В Індії відловлюють мавп. [ + – ] В Індії відловлюють мавп.

Місцеві пабліки викладають знімки розлючених мавп у клітках.

[ + – ] Відео: The Daily Mail.

Радхакішан Сонаван, мешканець села Лавун, розповів журналістам, що напади відбуваються вже протягом трьох місяців, і що люди бачили двох мавп, які забирали цуценят на високі будівлі. "На такій висоті собаки залишалися без їжі та води, де помирали від виснаження або падали вниз. Так загинуло вже понад 200 цуценят у нашому селі".

Місцеві жителі стверджують, що ніби мавпи мстилися собакам через те, що зграя чотирилапих роздерла їхнє дитинча. Мавпи нападають на собак, як тільки ті потрапляють у їхнє поле зору.

Ученим відомі випадки, коли мавпи мстять прямо чи опосередковано, але поки що не можна з упевненістю стверджувати, що численні випадки нападу на собак у штаті Махараштра це саме прояв помсти.

Місцеве населення побоюється, що знищивши всіх собак, примати візьмуться за дітей. Відомі випадки, коли люди отримували травми, намагаючись утекти від приматів.

Раніше Фокус повідомляв, що напади мавп на собак і людей в Індії сталися в кількох населених пунктах, зокрема в селі, розташованому на околицях міста Маджалгаон. Від місцевих жителів стали надходити численні скарги через те, що мавпи крадуть і вбивають цуценят. Повідомляється, що під час таких інцидентів страждали також і люди, які падали з висоти, намагаючись врятувати своїх вихованців.