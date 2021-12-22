Профессор Гарварда обвинен в шпионаже в пользу Китая

Кроме шпионажа, доктор наук признан виновным в лжесвидетельстве, неуплате налогов и подделке документов

В Америке федеральный суд признал виновным профессора Гарвардского университета Чарльза Либермана в связях с правительством Китая и подрывной деятельности в пользу этой страны, сообщает CNN.

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62-летнему доктору наук Чарльзу Либерман, бывшему заведующему кафедрой химии и биохимии Гарварда, было предъявлено целый ряд обвинений. В частности, кроме шпионажа, суд признал вину научного деятеля в даче ложных показаний следствию, неуплате налогов, подделке налоговой декларации и финансовой отчетности.

Исследовательская группа Либермана в Гарварде находилась на государственном финансировании и получила более 15 миллионов долларов от Национального института здравоохранения и Министерства обороны США. Однако, это не помешало профессору тайно заключить контракт с Уханьским технологическим университетом в Китае. Согласно договору, Либерман обязался привлекать в страну ученых высокого уровня. Для вербовки талантов Китай выделял доктору наук 50 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, ему выделили 1,5 миллиона долларов на создание исследовательской лаборатории в Уханьском университете. Для этого ему открыли счет в одном из китайских банков.

Следствие установило, что Либерман был непосредственно связан с так называемой тайной китайской программой "Тысяча талантов", которую американцы называют "одним из самых выдающихся планов вербовки ученых со всего мира для научного развития Китая, их экономического процветания и национальной безопасности".

"Теперь нет никаких сомнений в том, что Чарльз Либерман лгал федеральным следователям и Гарварду, пытаясь скрыть свое участие в китайской программе тысячи талантов", — заявил на суде исполняющий обязанности прокурора Натаниэль Мендель.

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