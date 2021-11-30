Миссия невыполнима. В ЦРУ раскрыли, как смартфоны, камеры и биометрия мешают шпионам

Разведчикам стало сложнее скрываться и добывать секретные материалы, однако они нашли способ обманывать "умные" системы защиты.

Умные электронные устройства и интернет-технологии мешают американским шпионам выполнять их задачи. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Разведку и операции уже не получается проводить в тайне, как прежде. В 2010 году группа, которую связывают с израильской службой "Моссад", ликвидировали палестинского боевика в Дубае, однако камеры наблюдения помогли отследить весь ее путь. В 2017 году была записана встреча предполагаемого разведчика США со сводным братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за несколько дней до убийства последнего. В декабре 2020 года исследователи Bellingcat отследили трех оперативников ФСБ России и раскрыли попытку убийства оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет WSJ, в былые времена сотрудники Центрального разведывательного управления США могли беспрепятственно ездить за границу при помощи псевдонимов и поддельных документов, чтобы встречаться со своими агентами и шпионить. Теперь же им мешают "умные" камеры и проверка биометрических данных на пограничных пунктах контроля, а также некоторое ПО смартфонов, смарт-часов и автомобилей. Кроме того, теперь каждый оставляет "цифровой след" в Интернете, который при желании можно отследить. ИИ научился быстро сортировать и анализировать эти данные, поэтому бывшие разведчики считают его мощным инструментом для искоренения шпионажа.

"Это действительно плохо. Это бросает вызов основным предложениям и подходам к ведению дел", — заявил экс-сотрудник контрразведки США.

Представители Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США опасаются, что из-за новых технологий разведчики не смогут секретно работать под прикрытием. Из-за "повсеместного технологического мониторинга" ЦРУ вынуждено разрабатывать новые, более сложные и затратные способы вербовки агентов и шпионажа. Секретарь Управления Уильям Бернс в прошлом феврале признал, что использовать традиционные методы стало намного сложнее, поэтому агентам придется адаптироваться.

Согласно январскому отчету аналитического Центра стратегических и международных исследований, передовые цифровые технологии также помогут шпионам из США собирать информацию и обнаруживать противников, однако Китаю и России это делать намного проще из-за более строгого контроля над Интернетом. Бывший офицер контрразведки США Уильям Эванина сказал, что Москва и Пекин направили по всему миру множество так называемых "нетрадиционных сборщиков разведывательной информации".

"Я утверждаю, что основные элементы шпионажа уничтожены", — заявил Дуйан Норман, бывший офицер ЦРУ.

Он рассказал, что обычное снятие денег в банкомате может разоблачить офицера ЦРУ, работающего под прикрытием в какой-либо правительственной организации или частной компании. Выдать также способно местоположение смартфона, если оперативник отлучается из офиса для шпионажа, не говоря уже о камерах. При этом отсутствие телефона или доступа в Интернет само по себе является поводом для подозрений.

Официальные лица в США рассказали, каким шпионаж станет в будущем. Некоторые чиновники отметили, что обман биометрических систем на границах стало отдельной специализацией разведчиков. Вероятно, шпионы станут чаще работать под настоящими именами, устраиваясь на работу как бизнесмены, ученые или другие специалисты, скрывая свою связь с правительством США. Есть также технические уловки, которые позволяют "подделать" геолокацию смартфона или другие данные.

Кроме того, шпионам придется работать в команде, чтобы обеспечить наблюдение и цифровое прикрытие для встреч с тайными агентами. В 2018 году Доун Мейеррикс, тогда заместитель директора ЦРУ по науке и технологиями, рассказала, что разведка выяснила местоположение камер наблюдения в столице неназванной страны, а также куда они "смотрят", после группа при помощи искусственного интеллекта спланировала маршрут перемещения оперативников под руководством оператора из штаб-квартиры. Такие операции требуют больше времени, людей и прочих ресурсов.

Ранее эксперты объяснили, как обмануть сканер отпечатков пальцев. Для взлома устройства злоумышленникам понадобится фотография пальца, которую распечатывают на специальной пленке при помощи лазерного принтера и делают слепок при помощи клея.