Нужен клей и принтер: эксперты показали, как обмануть сканер отпечатков пальцев (видео)

Аутентификация с помощью отпечатков пальцев не является альтернативой надежному паролю. Специалисты по кибербезопасности доказали это на практике.

Многие устройства распознают людей по отпечаткам пальцев. Применяются также сканеры сетчатки глаз, система паролей и PIN-кодов, ИИ-системы распознавания лиц, но самым простым и удобным считается именно первый метод. Эксперты по кибербезопасности из Kraken Security Labs Team решили проверить, насколько надежной является система аутентификации с помощью отпечатков пальцев, которая призвана защищать наши личные данные. Своим экспериментом они поделились во влоге на YouTube-канале.

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Итак, первое, что могут сделать злоумышленники, которые решили добраться до содержимого вашего смартфона, это сфотографировать отпечаток вашего большого или указательного пальца (чаще всего юзеры задействуют именно их, причем, правши используют пальцы правой руки, а левши — левой).

Затем фото распечатывается на лазерном принтере, используя специальный материал — ацетатный пленочный лист. Это делается для того, чтобы отпечаток вышел не плоским, а трехмерным.

Следующий шаг — создать слепок отпечатка при помощи клея типа ПВА (в оригинале эксперты использовали столярный клей). После того, как клей загустел можно приступать к взлому.

В ролике показано, как блогеры обманывают биометрический сканер MacBook Pro, iPad и даже аппаратный кошелек, на котором холдеры так любят хранить свою криптовалюту. Как видите, довольно легко таким образом взломать смартфон, ноутбук, планшет и аппаратный кошелек.

Вывод можно сделать такой: лучше двухфакторной аутентификации пока еще ничего не придумали. При таком методе защиты используются несколько способов подтверждения личности.

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