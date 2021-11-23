Потрібен клей та принтер: експерти показали, як обдурити сканер відбитків пальців (відео)

Аутентифікація за допомогою відбитків пальців не є альтернативою надійному паролю. Фахівці з кібербезпеки довели це на практиці.

Багато пристроїв розпізнають людей за відбитками пальців. Застосовуються також сканери сітківки очей, система паролів та PIN-кодів, ШІ-системи розпізнавання облич, але найпростішим і найзручнішим вважається саме перший метод. Експерти з кібербезпеки з Kraken Security Labs Team вирішили перевірити, наскільки надійною є система аутентифікації за допомогою відбитків пальців, яка має захищати наші особисті дані. Своїм експериментом вони поділилися у влозі на каналі YouTube.

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Отже, перше, що можуть зробити зловмисники, які вирішили отримати вміст вашого смартфона, це сфотографувати відбиток вашого великого або вказівного пальця (найчастіше користувачі залучують саме їх, причому, правші використовують пальці правої руки, а шульги — лівої).

Потім фото друкується на лазерному принтері, використовуючи спеціальний матеріал — ацетатний плівковий лист. Це робиться для того, щоб відбиток вийшов не плоским, а тривимірним.

Наступний крок – створити зліпок відбитка за допомогою клею типу ПВА (в оригіналі експерти використали столярний клей). Після того, як клей загуснув, можна приступати до злому.

У ролику показано, як блогери обдурюють біометричний сканер MacBook Pro, iPad і навіть апаратний гаманець, на якому холдери так люблять зберігати свою криптовалюту. Як бачите, досить легко в такий спосіб зламати смартфон, ноутбук, планшет та апаратний гаманець.

Висновок можна зробити такий: краще за двофакторну аутентифікацію поки нічого не вигадали. При такому методі захисту використовуються кілька способів підтвердження особистості.

Раніше ми повідомляли про те, які паролі найчастіше використовують жителі України та наскільки легко вони зламуються.