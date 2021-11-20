Зламають за секунду. Експерти розкрили, які паролі найчастіше використовують в Україні

На злам найскладнішого пароля зі списку витратили близько 4 місяців, проте мільйони українців захищені дуже слабко.

Розробник сервісів для кібербезпеки Nord Security склала рейтинг із 200 найчастіших паролів 2021 року в 50 країнах, включаючи Україну. Список опублікований на офіційному сайті компанії.

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За даними експертів, українські користувачі наслідують загальносвітові тренди при виборі паролів. Найчастіше вони вибирають компінацію із цифр, що йдуть по порядку, або літер із першого ряду стандартної клавіатури на латиниці. Для зламування таких легких паролів хакерам потрібно менше секунди.

Топ-10 найпопулярніших паролів в Україні:

qwerty — використали 376 017 разів; 123456 — 337 382 разів; 123456789 — 184 934; 1234567890 — 67 003; 12345678 — 60 750; qwerty123 — 58 387; qwertyuiop — 57 616; 1234567 — 57 390; password — 42 853; 1qaz2wsx — 34 232.

Не всі з 200 найпопулярніших паролів легко зламуються. Як з'ясували в Nord Security, іноді хакерам доводиться витрачати дні та навіть місяці. Наводимо список найскладніших паролів і час їхнього злому:

abrakadabra — 4 місяці; анастасія — 12 днів; linkinpark — 12 днів; ronaldinho — 6 днів; fackinshet — 6 днів; arsenal — 1 день; megoloman — 1 день; valeria — 3 години; krasotka — 3 години; victor — 3 години; nokia6233 — 44 хвилини.

Проект Nord Security зазначає, що під час підготовки рейтингу у співпраці з незалежними дослідниками у сфері кібербезпеки вивчили базу даних обсягом 4 ТБ. Аналіз показав, що найбільше зламаних паролі на душу населення припадає в Росії, США, Канаді, Франції, Німеччині, Польщі, Італії, Австралії, Ірландії, Чехії та Угорщині. Україна має цей показник на середньому рівні. Найчастіший пароль у всьому світі — "123456", його використовували як мінімум 103 мільйони разів.

[ + – ] Кількість "злитих" паролів на душу населення у різних країнах світу

Раніше стало відомо про те, що хакери виставили на продаж у Даркнеті дані 1,5 мільярда користувачів Facebook. Поки що це найбільший витік конфіденційної інформації у світовій історії. Йдеться про імена, номери телефонів, адреси електронної пошти, локальні адреси та ідентифікатори.

Писали також, як хакери зламали комп'ютери ООН за допомогою пароля та логіну одного зі співробітників. Передбачається, що дані для входу зловмисники купили у Даркнеті, вирішивши отримати компромат на представників ООН.