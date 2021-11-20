Ломают за секунду. Эксперты раскрыли, какие пароли чаще всего используют в Украине

На взлом самого сложного пароля из списка потратили около 4 месяцев, однако миллионы украинцев защищены очень слабо.

Разработчик сервисов для кибербезопасности Nord Security составила рейтинг из 200 самых частых паролей 2021 года в 50 странах, включая Украину. Список опубликован на официальном сайте компании.

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По данным экспертов, украинские пользователи следуют общемировым трендам при выборе паролей. Чаще всего они выбирают компинацию из цифр, идущих по порядку, или букв из первого ряда стандартной клавиатуры на латинице. Для взлома таких легких паролей хакерам требуется меньше секунды.

Топ-10 самых популярных паролей в Украине:

qwerty — использовали 376 017 раз; 123456 — 337 382 раз; 123456789 — 184 934; 1234567890 — 67 003; 12345678 — 60 750; qwerty123 — 58 387; qwertyuiop — 57 616; 1234567 — 57 390; password — 42 853; 1qaz2wsx — 34 232.

Не все из 200 самых популярных паролей взламываются легко. Как выяснили в Nord Security, иногда хакерам приходится тратить дни и даже месяцы. Приводим список самых сложных паролей и время их взлома:

abrakadabra — 4 месяца; anastasiya — 12 дней; linkinpark — 12 дней; ronaldinho — 6 дней; fackinshet — 6 дней; arsenal — 1 день; megoloman — 1 день; valeria — 3 часа; krasotka — 3 часа; victor — 3 часа; nokia6233 — 44 минуты.

Проект Nord Security отмечает, что при подготовке рейтинга в сотрудничестве с независимыми исследователями в сфере кибербезопасности изучили базу данных объемом 4 ТБ. Анализ показал, что больше всего взломанных пароле на душу населения приходится в России, США, Канаде, Франции, Германии, Польше, Италии, Австралии, Ирландии, Чехии и Венгрии. У Украины этот показатель на среднем уровне. Самый частый пароль во всем мире — "123456", его использовали как минимум 103 миллиона раза.

[ + – ] Количество "слитых" паролей на душу населения в разных странах мира

Ранее стало известно о том, что хакеры выставили на продажу в Даркнете данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Пока это самая крупная утечка конфиденциальной информации в мировой истории. Речь идет об именах, номерах телефонов, адресах электронной почты, локальных адресах и идентификаторах.

Писали также, как хакеры взломали компьютеры ООН при помощи пароля и логина одного из сотрудников. Предполагается, что данные для входа злоумышленники купили в Даркнете, решив получить компромат на представителей ООН.