"Купили логин и пароль в даркнете": хакеры взломали компьютеры ООН

Специалисты утверждают, что злоумышленники воспользовались для взлома логином и паролем одного из сотрудников организации и получили доступ к компрометирующим данным.

В начале 2021 года хакеры осуществили взлом компьютеров Организации объединенных наций (ООН) и раздобыли информацию, которая может компрометировать ее сотрудников. Такие данные приводит Bloomberg, ссылаясь на компанию Resecurity.

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Утверждается, что для информационной атаки были применены логин и пароль одного из сотрудников организации, которые, скорее всего, купили в даркнете. Доступ к сетям ООН злоумышленники получили уже в начале апреля.

Генеральный директор компании Resecurity Джин Ю рассказал журналистам, что организации типа ООН — весьма ценная мишень для шпионажа. Что же касается конкретно этой кибератаки, то она, по мнению Ю, была осуществлена ради сбора компромата на как можно большее количество юзеров сети ООН, чтобы в долгосрочной перспективе собирать разведывательные данные.

Подконтрольная Джину Ю компания сообщила организации о взломе в начале 2021 года. Совместно с профильным отделом ООН она исследовала масштабы последствий кибератаки. Представители организации сообщили компании, что взлом ограничился скриншотами. Однако когда Resecurity отправила организации доказательства кражи информации, ООН прекратила переписку.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины Глеб-Александр Иванов-Толпинцев был экстрадирован в США из Польши по обвинению в продаже данных для доступа к компьютерам. Следствие считает, что он собрал информацию при помощи ботнета и продал за $82 648. Если его вину докажут, он может отправиться за решетку на 17 лет.

Напомним также, что хакер пытался взломать крупные компании и выдал себя при переписке в Telegram. Преступник пытался уговорить людей скачать в корпоративную сеть вирус-вымогатель, однако не знал, что имеет дело со специалистами по кибербезопасности.