"Купили логін і пароль у даркнеті": хакери зламали комп'ютери ООН

Фахівці стверджують, що зловмисники скористалися для злому логіном і паролем одного із співробітників організації й отримали доступ до компрометувальних даних.

На початку 2021 року хакери здійснили злом комп'ютерів Організації об'єднаних націй (ООН) і роздобули інформацію, яка може компрометувати її співробітників. Такі дані наводить Bloomberg, посилаючись на компанію Resecurity.

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Стверджується, що для інформаційної атаки були застосовані логін і пароль одного із співробітників організації, які, швидше за все, купили в даркнеті. Доступ до мереж ООН зловмисники отримали вже на початку квітня.

Генеральний директор компанії Resecurity Джин Ю розповів журналістам, що організації типу ООН — дуже цінна мішень для шпигунства. Що ж стосується конкретно цієї кібератаки, то вона, на думку Ю, була здійснена заради збору компромату на якомога більшу кількість користувачів мережі ООН, щоб у довгостроковій перспективі збирати розвідувальні дані.

Підконтрольна Джину Ю компанія повідомила організації про злом на початку 2021 року. Спільно з профільним відділом ООН вона досліджувала масштаби наслідків кібератаки. Представники організації повідомили компанії, що злом обмежився скріншотами. Однак, коли Resecurity відправила організації докази крадіжки інформації, ООН припинила листування.

Раніше повідомлялося, що громадянин України Гліб-Олександр Іванов-Толпінцев був екстрадований у США з Польщі за звинуваченням у продажу даних для доступу до комп'ютерів. Слідство вважає, що він зібрав інформацію за допомогою ботнету і продав за $82 648. Якщо його провину доведуть, він може потрапити за грати на 17 років.

Нагадаємо також, що хакер намагався зламати великі компанії і видав себе за листуванням у Telegram. Злочинець намагався умовити людей завантажити в корпоративну мережу вірус-вимагач, однак не знав, що має справу з фахівцями з кібербезпеки.