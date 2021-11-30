Місія нездійсненна. У ЦРУ розкрили, як смартфони, камери та біометрія заважають шпигунам

Розвідникам стало складніше ховатися та добувати секретні матеріали, проте вони знайшли спосіб обманювати "розумні" системи захисту.

Розумні електронні пристрої й інтернет-технології заважають американським шпигунам виконувати їхні завдання. Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Розвідку й операції вже не вдається проводити в таємниці, як раніше. 2010 року група, яку пов'язують із ізраїльською службою "Моссад", ліквідувала палестинського бойовика в Дубаї, проте камери спостереження допомогли відстежити весь її шлях. У 2017 році було записано зустріч передбачуваного розвідника США зі зведеним братом лідера Північної Кореї Кім Чен Ином за кілька днів до вбивства останнього. У грудні 2020 року дослідники Bellingcat відстежили трьох оперативників ФСБ Росії та розкрили спробу вбивства опозиційного політика Олексія Навального.

Як пише WSJ, у минулі часи співробітники Центрального розвідувального управління США могли безперешкодно їздити за кордон за допомогою псевдонімів і підроблених документів, щоб зустрічатися зі своїми агентами та шпигунити. Тепер їм заважають "розумні" камери та перевірка біометричних даних на прикордонних пунктах контролю, а також деяке ПЗ смартфонів, смарт-годинників і автомобілів. Крім того, тепер кожен залишає "цифровий слід" в інтернеті, який за бажання можна відстежити. ШІ навчився швидко сортувати й аналізувати ці дані, тому колишні розвідники вважають його потужним інструментом для викорінення шпигунства.

"Це справді погано. Це кидає виклик основним пропозиціям і підходам до ведення справ", — заявив ексспівробітник контррозвідки США.

Представники Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США побоюються, що через нові технології розвідники не зможуть секретно працювати під прикриттям. Через "повсюдний технологічний моніторинг" ЦРУ змушене розробляти нові, складніші та витратніші способи вербування агентів і шпигунства. Секретар Управління Вільям Бернс у лютому визнав, що використовувати традиційні методи стало набагато складніше, тому агентам доведеться адаптуватися.

Згідно з січневим звітом аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень, передові цифрові технології також допоможуть шпигунам із США збирати інформацію та виявляти противників, проте Китаю та Росії це робити набагато простіше через суворіший контроль над інтернетом. Колишній офіцер контррозвідки США Вільям Еваніна сказав, що Москва та Пекін направили по всьому світу безліч так званих "нетрадиційних збирачів розвідувальної інформації".

"Я стверджую, що основні елементи шпигунства знищені", — заявив Дуйан Норман, колишній офіцер ЦРУ.

Він розповів, що звичайне зняття грошей у банкоматі може викрити офіцера ЦРУ, який працює під прикриттям у будь-якій урядовій організації чи приватній компанії. Видати також здатне місце розташування смартфона, якщо оперативник відлучається з офісу для шпигунства, не кажучи вже про камери. При цьому відсутність телефону або доступу до інтернету сама собою є приводом для підозр.

Офіційні особи в США розповіли, яким шпигунство стане в майбутньому. Деякі чиновники наголосили, що обман біометричних систем на кордонах став окремою спеціалізацією розвідників. Імовірно, шпигуни частіше працюватимуть під справжніми іменами, влаштовуючись на роботу як бізнесмени, вчені чи інші фахівці, приховуючи свій зв'язок із урядом США. Є також технічні хитрощі, які дозволяють "підробити" геолокацію смартфона або інші дані.

Крім того, шпигунам доведеться працювати в команді, щоб забезпечити спостереження та цифрове прикриття для зустрічей із таємними агентами. У 2018 році Доун Мейєррікс, тоді заступниця директора ЦРУ з науки й технологій, розповіла, що розвідка з'ясувала розташування камер спостереження в столиці неназваної країни, а також куди вони "дивляться", потім група за допомогою штучного інтелекту спланувала маршрут переміщення оперативників під керівництвом оператора зі штабквартири. Такі операції потребують більше часу, людей та інших ресурсів.

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