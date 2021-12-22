Представителя России в ТКГ Грызлова назначат послом в Беларуси: что о нем известно

Экс-глава МИД РФ, по информации СМИ, получит новую дипломатическую должность уже до нового года.

Представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова назначат послом РФ в Беларуси. Об этом сообщил источник Sputnik в Госдуме.

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Грызлов станет десятым руководителем российского диппредставительства в Беларуси, его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по делам СНГ.

Нынешнего российского посла Евгения Лукьянова, назначенного в марте этого года, отзовут.

Собеседник издания Znak в российском парламенте назвал Грызлова "политическим тяжеловесом и человеком с репутацией", которому доверяет президент России Владимир Путин.

[ + – ] Путин и Грызлов знакомы давно Фото: kommersant.ru

"Его назначение демонстрирует важность сотрудничества России и Беларуси и говорит о еще большем сближении наших стран. Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают", — подчеркнул источник.

После назначения Грызлова РФ и Беларусь могут инициировать создание общего парламента, пишет Znak.

МИД России официально не подтвердили назначение Грызлова. Утвердить кандидатуру Грызлова должен президент России Владимир Путин.

В первые дни работы на новом посту Грызлов будет работать в посольстве и в ТКГ. Грызлов может приступить к новым обязанностям до наступления 2022 года, сообщил источник "Интерфакса".

В МИД России официально не подтвердили назначение Грызлова. Спикер ведомства лишь сказала, что назначение послов — это прерогатива президента. Утвердить кандидатуру Грызлова должен президент России Владимир Путин.

Кто такой Грызлов?

Грызлов в 1999 году возглавлял отделение движения "Единство" в Санкт-Петербурге, в этом же году он стал депутатом Госдумы. С 2002 года он возглавлял высший совет президентской партии "Единая Россия". С 2001 по 2003 годы был на посту министра внутренних дел РФ, а с 2003 по 2011 год руководил Госдумой.

Путин назначил Грызлова в 2012 году главой наблюдательного совета государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

[ + – ] "Росатом" объединяет более 400 предприятий атомной отрасли Фото: kommersant.ru

В 2015 году его назначили полномочным представителем России в ТКГ. С 2016 года чиновник возглавляет совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Грызлов в июне прошлого года обвинял украинские власти в выходе из Минского процесса и саботаже обмена пленными на Донбассе.

Российский чиновник также в 2020 году заявлял о невозможности пересмотра Минских соглашений.