Представника Росії у ТКГ Гризлова призначать послом у Білорусі: що про нього відомо

Ексглава МЗС РФ, за інформацією ЗМІ, отримає нову дипломатичну посаду вже до нового року.

Представника Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова призначать послом РФ у Білорусі. Про це повідомило джерело Sputnik у Держдумі.

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Гризлов стане десятим керівником російського диппредставництва у Білорусі, його кандидатуру підтримав комітет Держдуми у справах СНД.

Нинішнього російського посла Євгена Лук'янова, призначеного у березні цього року, відкликають.

Співрозмовник видання Znak у російському парламенті назвав Гризлова "політичним важкоатлетом і людиною з репутацією", якій довіряє президент Росії Володимир Путін.

[ + – ] Путін та Гризлов знайомі давно Фото: kommersant.ru

"Його призначення демонструє важливість співпраці Росії та Білорусі і говорить про ще більше зближення наших країн. Просто так на такі посади людей рівня Гризлова не призначають", — підкреслило джерело.

Після призначення Гризлова РФ та Білорусь можуть ініціювати створення спільного парламенту, пише Znak.

МЗС Росії офіційно не підтвердило призначення Гризлова. Затвердити кандидатуру Гризлова має президент Росії Володимир Путін.

У перші дні роботи на новій посаді Гризлов працюватиме у посольстві та у ТКГ. Гризлов може розпочати нові обов'язки до настання 2022 року, повідомило джерело "Інтерфаксу".

У МЗС Росії офіційно не підтвердили призначення Гризлова. Спікер відомства лише сказала, що призначення послів – це прерогатива президента. Затвердити кандидатуру Гризлова має президент Росії Володимир Путін.

Хто такий Гризлов?

Гризлов у 1999 році очолював відділення руху "Єдність" у Санкт-Петербурзі, цього ж року він став депутатом Держдуми. З 2002 року він очолював найвищу раду президентської партії "Єдина Росія". З 2001 до 2003 року був на посаді міністра внутрішніх справ РФ, а з 2003 по 2011 рік керував Держдумою.

Путін призначив Гризлова у 2012 році головою наглядової ради державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

[ + – ] "Росатом" об'єднує понад 400 підприємств атомної галузі Фото: kommersant.ru

У 2015 році його призначили повноважним представником Росії у ТКГ. З 2016 року урядовець очолює ради директорів АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Гризлов у червні минулого року звинувачував українську владу у виході з Мінського процесу та саботажі обміну полоненими на Донбасі.

Російський чиновник також у 2020 році заявляв про неможливість перегляду Мінських угод.