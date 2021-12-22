"Результаты не очень хорошие": Франция отказалась от COVID-таблеток Merck

Клинические данные показали, что "Молнупиравир" только на 30% снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса.

Власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co, объяснив свое решение тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Теперь французский Минздрав рассчитывает на аналогичный препарат от Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом, Франция стала первой страной, которая публично заявила, что аннулирует заказ таблеток от COVID-19 после публикации результатов испытаний, указывающих на их низкую эффективность.

В конце ноябре Merck обнародовала данные, согласно которым их препарат оказался не настолько эффективен, как считалось ранее. Данные клинических исследований "Молнупиравира" указывают на то, что он лишь на 30% снижает риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции для людей из группы риска.

"Данные последних исследований были не очень хорошими. Мы отменили заказ", — сказал глава французского Минздрава Оливье Веран, добавив, что это не повлечет за собой финансовый ущерб.

Франция еще в октябре заказала 50 тыс. доз таблеток "Молнупиравир", которые Merck разработала совместно с Ridgeback Biotherapeutics.

По словам Верана, сейчас Франция рассчитывает на таблетки против COVID-19 производства Pfizer. Согласно опубликованным исследованиям, этот препарат на 90% снижает риск госпитализации и смерти.

Ранее Фокус сообщал, что Дания первой из стран Евросоюза одобрила применение таблеток Merck от COVID-19. Власти страны рекомендовали применять "Молнупиравир" производства Merck для лечения от COVID-19 людей из группы риска. Вместе с тем, предупреждают, что новый препарат не одобрен европейским регулятором из-за недостатка данных о его клинических испытаниях.