"Результати не дуже добрі": Франція відмовилася від COVID-таблеток Merck
Клінічні дані показали, що "Молнупіравір" лише на 30% знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу.
Влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck&Co, пояснивши своє рішення тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність. Тепер французьке МОЗ розраховує на аналогічний препарат від Pfizer. Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, Франція стала першою країною, яка публічно заявила, що анулює замовлення таблеток від COVID-19 після публікації результатів випробувань, що вказують на їхню низьку ефективність.
Наприкінці листопада Merck оприлюднила дані, згідно з якими їх препарат виявився не настільки ефективним, як вважалося раніше. Дані клінічних досліджень "Молнупіравіру" вказують на те, що він лише на 30% знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусної інфекції для людей із групи ризику.
"Дані останніх досліджень були не дуже хорошими. Ми скасували замовлення", — сказав голова французького МОЗ Олів'є Веран, додавши, що це не спричинить фінансових збитків.
Франція ще в жовтні замовила 50 тис. доз таблеток "Молнупіравір", які Merck розробила спільно з Ridgeback Biotherapeutics.
За словами Верана, зараз Франція розраховує на пігулки проти COVID-19 виробництва Pfizer. Згідно з опублікованими дослідженнями, цей препарат на 90% знижує ризик госпіталізації та смерті.
Раніше Фокус повідомляв, що Данія першою із країн Євросоюзу схвалила застосування таблеток Merck від COVID-19. Влада країни рекомендувала застосовувати "Молнупіравір" виробництва Merck для лікування від COVID-19 людей з групи ризику. Разом з тим, попереджають, що новий препарат не схвалений європейським регулятором через брак даних щодо його клінічних випробувань.