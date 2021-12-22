"Результати не дуже добрі": Франція відмовилася від COVID-таблеток Merck

Клінічні дані показали, що "Молнупіравір" лише на 30% знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу.

Влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck&Co, пояснивши своє рішення тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність. Тепер французьке МОЗ розраховує на аналогічний препарат від Pfizer. Про це повідомляє Reuters.

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Таким чином, Франція стала першою країною, яка публічно заявила, що анулює замовлення таблеток від COVID-19 після публікації результатів випробувань, що вказують на їхню низьку ефективність.

Наприкінці листопада Merck оприлюднила дані, згідно з якими їх препарат виявився не настільки ефективним, як вважалося раніше. Дані клінічних досліджень "Молнупіравіру" вказують на те, що він лише на 30% знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусної інфекції для людей із групи ризику.

"Дані останніх досліджень були не дуже хорошими. Ми скасували замовлення", — сказав голова французького МОЗ Олів'є Веран, додавши, що це не спричинить фінансових збитків.

Франція ще в жовтні замовила 50 тис. доз таблеток "Молнупіравір", які Merck розробила спільно з Ridgeback Biotherapeutics.

За словами Верана, зараз Франція розраховує на пігулки проти COVID-19 виробництва Pfizer. Згідно з опублікованими дослідженнями, цей препарат на 90% знижує ризик госпіталізації та смерті.

Раніше Фокус повідомляв, що Данія першою із країн Євросоюзу схвалила застосування таблеток Merck від COVID-19. Влада країни рекомендувала застосовувати "Молнупіравір" виробництва Merck для лікування від COVID-19 людей з групи ризику. Разом з тим, попереджають, що новий препарат не схвалений європейським регулятором через брак даних щодо його клінічних випробувань.