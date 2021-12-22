Цена вопроса $251 млн. Шри-Ланка хочет погасить долг за нефть перед Ираном с помощью чая

Предполагается, что страна будет ежемесячно транспортировать чая на $5 млн. А подобный способ оплаты поможет обойти международные санкции против Ирана.

Власти Шри-Ланки предложили Ирану погасить долг за поставленную нефть чаем. Об этом сообщил министр плантаций страны Рамеш Патирана, пишет Reuters.

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Размер долга составляет $251 млн и островное государство хочет поставлять в Иран ежемесячно партии чая стоимостью $5 млн, чтобы его вернуть.

Со слов министра, страна впервые прибегает к бартеру для погашения долга. Он также подчеркнул, что такой способ не нарушит международные санкции против Ирана, поскольку чай является продуктом питания и причисляется к товарам гуманитарной помощи и, таким образом, не подпадает под санкции.

Также Шри-Ланка собирается осуществлять поставки, не прибегая к услугам иранских банков из санкционного списка.

Стоить отметить, что Шри-Ланка переживает серьезный долговой и валютный кризис на фоне пандемии коронавируса, который усугубился снижением поступлений в бюджет от туристической отрасли.

"Рекомендуемая схема сэкономит Шри-Ланке столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях за счет продажи цейлонского чая", – заявил министр.

В 2022 году Шри-Ланке предстоит погасить долг на сумму $4,5 млрд, включая выплаты в январе по гособлигациям на сумму $500 млн. При этом в конце ноября валютные резервы Шри-Ланки составляли лишь $1,6 млрд.

Страна производит в год примерно 340 млн килограмм чая. В 2020 году на экспорт пошло 265,5 млн килограмм чая на сумму $1,24 млрд.

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