В Польше умер известный участник "Танцев со звездами" (фото)

По информации журналистов, у 34-летнего Георгия Королева воспалилась сердечная мышца. Медики пытались провести реанимацию, но безрезультатно.

Украинский танцор Георгий (Жора) Королев умер 21 декабря из-за внезапных проблем с сердцем. Известно, что в день трагедии Королев собирался на тренировку, но неожиданно впал в кому. Об этом сообщает Super Express.

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Польские журналисты отмечают, что у Королева воспалилась сердечная мышца, медики пытались провести реанимацию, однако спасти танцора не удалось. Подруга танцора Эвелина Батор подтвердила факт смерти.

Кем был Георгий Королев

Георгий Королев родился в Одессе в семье футболиста и бортпроводницы. Заниматься танцами он начал в восемь лет, в 15 уже переехал в Германию и представлял эту страну на различных чемпионатах, затем перебрался в Польшу.

Известным артист стал благодаря фильмам и сериалам, также он участвовал в шоу "Танцы со звездами" в период 2007-2008 и 2016-2017 гг. и пробовал силы в польском песенном конкурсе "Как они поют".

[ + – ] Георгий Королев

Ко всему прочему, Королев был футбольным менеджером — сотрудничал с футбольными агентами и выполнял роль посредника между клубами и футболистами. Прежде у него была даже лицензия футбольного агента.

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