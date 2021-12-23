У Польщі помер відомий учасник "Танців із зірками" (фото)

За інформацією журналістів, у 34-річного Георгія Корольова запалився серцевий м'яз. Медики намагалися провести реанімацію, але безрезультатно.

Український танцюрист Георгій (Жора) Корольов помер 21 грудня через раптові проблеми із серцем. Відомо, що в день трагедії Корольов збирався на тренування, але несподівано впав у кому. Про це повідомляє Super Express.

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Польські журналісти зазначають, що в Корольова запалився серцевий м'яз, медики намагалися провести реанімацію, проте врятувати танцюриста не вдалося. Подруга танцюриста Евеліна Батор підтвердила факт смерті.

Ким був Георгій Корольов

Георгій Корольов народився в Одесі в сім'ї футболіста та бортпровідниці. Займатися танцями він почав у вісім років, у 15 уже переїхав до Німеччини та представляв цю країну на різних чемпіонатах, потім перебрався до Польщі.

Відомим артист став завдяки фільмам і серіалам, також він брав участь у шоу "Танці з зірками" у період 2007-2008 та 2016-2017 рр. та пробував сили в польському пісенному конкурсі "Як вони співають".

[ + – ] Георгій Корольов

До того ж, Корольов був футбольним менеджером — співпрацював із футбольними агентами та виконував роль посередника між клубами та футболістами. Раніше в нього була навіть ліцензія футбольного агента.

Раніше Фокус повідомляв, що зірка "Білоруського вокзалу" Ніна Ургант померла в 92 роки. За свою акторську діяльність Ургант здобула багато нагород. Вона знялася у фільмах "Білоруський вокзал", "Я родом з дитинства" та "Сини йдуть у бій".