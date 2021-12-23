В Канаде хаски защитил хозяина от дикой пумы (видео)

Владелец собаки Джаред Лучо начал снимать в момент, когда его питомец по кличке Мияка пытался набросится на животное, которое втрое больше его самого.

В канадском городе Саанич на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) домашней собаке-хаски пришлось противостоять пуме, которая забрела на территорию домовладения. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

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На записи, сделанной 21 декабря, видно, как хаски по кличке Мияка пытается наброситься на пуму у дома своего хозяина.

Владелец собаки Джаред Лучо начал снимать, когда его питомец подошел к дикой кошке, которая была втрое больше собаки.

Еще один человек, который живет в этом доме, вышел и принялся размахивать руками и кричать, пытаясь отпугнуть животное и защитить собаку.

На снятых кадрах видно, как послушная собака останавливается и бежит к дому.

Владелец хаски назвал эту сцену сюрреалистической. Он говорит, что ему пришлось поволноваться о безопасности своего питомца.

По его словам, к дому нередко наведываются бродячие собаки, но пуму он увидел впервые. Представитель семейства кошачьих определенно представлял угрозу для собаки.

Сотрудники местной организации по охране животных сказали, что эти люди все правильно сделали, когда попытались отпугнуть пуму. Экологи отметили, что встречи местных жителей с пумами в последнее время участились, но снять их на камеру удается нечасто.

Местная полиция поделилась этой видеозаписью, чтобы предупредить других домовладельцев об опасности.

"Мы живем по соседству с крупными животными — пумами и медведями, — поэтому стоит помнить, что встречи с ними весьма вероятны", — предупредила полиция Саачина в Twitter.

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