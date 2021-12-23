У Канаді хаскі захистив господаря від дикої пуми (відео)

Власник собаки Джаред Лучо почав знімати в момент, коли його вихованець на прізвисько Міяка намагався накинутися на тварину, яка втричі більша за неї саму.

У канадському місті Саанич на острові Ванкувер (провінція Британська Колумбія) домашній собаці-хаскі довелося протистояти пумі, яка забрела на територію домоволодіння. Про це повідомляє місцева поліція у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На записі, зробленому 21 грудня, видно, як хаскі на прізвисько Міяка намагається накинутися на пуму біля будинку свого господаря.

Власник собаки Джаред Лучо почав знімати, коли його вихованець підійшов до дикої кішки, яка була втричі більша за собаку.

Ще один чоловік, який живе в цьому будинку, вийшов і почав розмахувати руками і кричати, намагаючись відлякати тварину та захистити собаку.

На знятих кадрах видно, як слухняний собака зупиняється і біжить до будинку.

Власник хаскі назвав цю сцену сюрреалістичною. Він каже, що йому довелося похвилюватися про безпеку свого вихованця.

За його словами, до будинку нерідко навідуються бродячі собаки, але пуму він побачив уперше. Представник сімейства котячих явно становив загрозу для собаки.

Співробітники місцевої організації з охорони тварин сказали, що ці люди все правильно зробили, коли спробували відлякати пуму. Екологи зазначили, що зустрічі місцевих жителів із пумами останнім часом почастішали, але зняти їх на камеру вдається нечасто.

Місцева поліція поділилася цим відеозаписом, щоб попередити інших домовласників про небезпеку.

"Ми живемо по сусідству з великими тваринами – пумами та ведмедями, – тому варто пам'ятати, що зустрічі з ними вельми ймовірні", – попередила поліція Саачина у Twitter.

Раніше Фокус повідомляв, що в Мексиці риби вигадали оригінальний спосіб боротьби з хижаками. Вчені дійшли висновку, що риби для захисту від хижих птахів створюють синхронні хвилі у воді. В одній такій акції може брати участь кількасот тисяч риб.