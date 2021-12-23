В Лапландии погибают "олени Санты" (фото)

Один из символов Рождества может исчезнуть. Оленям сложно приспособиться к темпам потепления, которые на севере Финляндии вчетверо выше среднемировых.

За последние двадцать лет популяция оленей в Лапландии (север Финляндии) сократилась более чем вдвое. В самые холодные месяцы зимы вместо снега идет дождь, растительность в лесу покрывается коркой льда, из-за чего пища становится труднодоступной для животных. Об этом сообщает Mirror.

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Из-за глобального потепления один из главных символов Рождества столкнулся с угрозой вымирания.

[ + – ] Фото: Twitter | Олени в Лапландии

Прежде для оленей в Лапландии зимняя температура -30° и ниже была вполне благоприятной. Они находили в снегу пищу и паслись на лишайниках и мхах. Но сейчас многие взрослые особи гибнут от голода зимой, а их потомство не выдерживает высокой температуры летом, поскольку климат в Лапландии меняется намного быстрее, чем в среднем на планете.

[ + – ] Фото: Twitter | Олени в Лапландии

Потомственный оленевод Анна Кристиина Оллила разводит животных на севере Финляндии. "Наши олени страдают от голода, погода стала непредсказуемой. Зимы начинаются намного позже, а весна и лето длятся дольше", — объясняет Оллила, добавляя, что в этом году снег выпал в октябре, но потом растаял, а в прошлом году выпал только перед Рождеством.

[ + – ] Фото: Twitter | Олени в Лапландии

Ее семья на протяжении 25 лет подкармливает оленей зимой, даже несмотря на то, что такой подход не в местных традициях и это обходится достаточно дорого.

Оллила возглавляет местную ассоциацию оленеводов и говорит, что подкормка животных — вынужденная мера, чтобы спасти животных от вымирания.

Прежде зимы были снежные, и в Лапландию приезжало много туристов, чтобы покататься на санях — один из главных местных аттракционов. "К середине ноября уже всегда лежал снег, но сейчас это невозможно, повсюду лед", — говорит Оллила.

Климат стал слишком изменчивым, сегодня может быть -20°, а завтра — 0 градусов. "Мы приспособились и знаем, как пережить зиму, больше всего меня пугает лето. Олени не выдерживают жару".

У арктических животных мало потовых желез, они привыкли к зимним температурам до -50° и круглый год сохраняют плотный защитный слой. К теплой погоде им сложно приспособиться.

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