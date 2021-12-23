У Лапландії вимирають "олені Санти" (фото)

Один із символів Різдва може зникнути. Оленям складно пристосуватися до темпів потепління, які на півночі Фінляндії вчетверо вищі за середньосвітові.

За останні двадцять років населення оленів у Лапландії (північ Фінляндії) скоротилася більше ніж удвічі. У найхолодніші місяці зими замість снігу йде дощ, рослинність у лісі покривається кіркою льоду, через що їжа стає важкодоступною для тварин. Про це повідомляє Mirror.

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Через глобальне потепління один із головних символів Різдва зіткнувся з загрозою вимирання.

[ + – ] Фото: Twitter | Олені у Лапландії

Насамперед для оленів у Лапландії зимова температура -30° і нижче була цілком сприятливою. Вони знаходили в снігу їжу і паслися на лишайниках та мохах. Але зараз багато дорослих особин гинуть від голоду взимку, а їхнє потомство не витримує високої температури влітку, оскільки клімат у Лапландії змінюється набагато швидше, ніж у середньому на планеті.

[ + – ] Фото: Twitter | Олені у Лапландії

Потомственна оленярка Ганна Крістііна Олліла розводить тварин на півночі Фінляндії. "Наші олені страждають від голоду, погода стала непередбачуваною. Зими починаються набагато пізніше, а весна і літо тривають довше", — пояснює Олліла, додаючи, що цього року сніг випав у жовтні, але потім розтанув, а минулого року випав лише перед Різдво.

[ + – ] Фото: Twitter | Олені у Лапландії

Її сім'я протягом 25 років підгодовує оленів узимку, навіть незважаючи на те, що такий підхід не в місцевих традиціях і це досить дорого.

Олліла очолює місцеву асоціацію оленярів і каже, що підживлення тварин — вимушений захід, щоб урятувати тварин від вимирання.

Насамперед зими були снігові, і до Лапландії приїжджало багато туристів, щоб покататися на санях — один із головних місцевих атракціонів. "До середини листопада вже завжди лежав сніг, але зараз це неможливо, скрізь крига", — говорить Олліла.

Клімат став надто мінливим, сьогодні може бути -20°, а завтра — 0 градусів. "Ми пристосувалися і знаємо, як пережити зиму, найбільше мене лякає літо. Олені не витримують спеки".

У арктичних тварин мало потових залоз, вони звикли до зимових температур до -50° і цілий рік зберігають щільний захисний шар. До теплої погоди їм важко пристосуватися.

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