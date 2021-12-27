В Германии две собачницы подрались и покусали друг друга на глазах у своих питомцев
Причиной инцидента стало замечание, сделанное одной из участниц драки за то, что она била своего питомца. Теперь обе женщины предстанут перед судом.
Выгул собак для двух жительниц Айзенаха (город в Тюрингии) закончился увечьями и повесткой в суд, сообщает DW.
Инцидент произошел после того, как 27-летняя хозяйка двух собак увидела, как 51-летняя женщина, которая тоже выгуливала пса, взялась бить животное. Она подошла к агрессивно настроенной даме и сказала, что так собаку воспитывать нельзя, напомнив об ответственности за жестокое обращение с животными, а та, в свою очередь, начала ругаться в ответ. В результате между ними завязалась драка. В какой-то момент женщина постарше упала на землю и впилась зубами в икру младшей.
В это время животные только удивленно наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь в разборки двух фрау.
По словам полиции, теперь женщины должны предстать перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений. Не сообщается, будет ли привлечена одна из них к ответственности еще и за жестокое обращение с животными. Если да, то ей придется заплатить серьезный штраф. В Германии действует Закон о защите животных. Такие формы издевательства, как самовольное уничтожение и выбрасывание на улицу ненужных животных (вместо этого их отдают в приюты), обучение собак с применением издевательских способов, натравливание их на других животных, дрессировка на злобу, проведение собачьих бое и другое караются штрафом до 25 тысяч евро.
Как правило, немцы должны выводить свою собаку на прогулку или выпускать побегать ее по саду не реже двух раз в день на протяжении часа. Самыми популярными породами в Германии являются немецкая овчарка и коротконогая длинноногая такса, известная как "сосиска". За ней следуют лабрадоры, ретриверы, джек-рассел-терьеры и мопсы.
Напомним, в Северодонецке мужчина, избивший беспородную собаку и выбросивший ее в окно, был приговорен к тюремному сроку. Отягчающим моментом стало то, что собака скончалась от полученных травм.