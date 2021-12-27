У Німеччині дві власниці собак побилися і покусали одна одну на очах у своїх улюбленців

Причиною інциденту стало зауваження, зроблене однією з учасниць бійки через те, що вона била свого вихованця. Тепер обидві жінки постануть перед судом.

Вигул собак для двох мешканок Айзенаха (місто в Тюрінгії) закінчився травмами та повісткою до суду, повідомляє DW.

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Інцидент стався після того, як 27-річна господарка двох собак побачила, як 51-річна жінка, котра теж вигулювала пса, взялася бити тварину. Вона підійшла до агресивно налаштованої дами і сказала, що так собаку виховувати не можна, нагадавши про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, а та у відповідь почала лаятись. Зрештою між ними почалася бійка. Якоїсь миті старша жінка впала на землю і вп'ялася зубами в ікру молодшої.

У цей час тварини лише здивовано спостерігали за конфліктом, не втручаючись у з'ясування стосунків двох фрау.

За словами поліції, тепер жінки мають постати перед судом за звинуваченням у заподіянні тілесних ушкоджень. Не повідомляється, чи буде притягнуто одну з них до відповідальності ще й за жорстоке поводження з тваринами. Якщо так, то їй доведеться сплатити серйозний штраф. У Німеччині діє Закон про захист тварин. Такі форми знущання, як самовільне знищення та викидання на вулицю непотрібних тварин (натомість їх віддають у притулки), навчання собак із застосуванням знущальних способів, нацьковування їх на інших тварин, дресирування на злість, проведення собачих бою та інше караються штрафом до 25 тисяч .

Як правило, німці повинні виводити свого собаку на прогулянку або випускати побігати його в садок не рідше двох разів на день протягом години. Найпопулярнішими породами в Німеччині є німецька вівчарка та коротконога довгонога такса, відома як "сосиска". За нею слідують лабрадори, ретрівери, джек-рассел-тер'єри та мопси.

Нагадаємо, у Сєверодонецьку чоловік, який побив безпородного собаку і викинув його у вікно, був засуджений до тюремного терміну. Обтяжливим моментом стало те, що собака помер від отриманих травм.