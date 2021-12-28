Символ Нового года: в Якутии местный мастер создал очередную скульптуру из навоза (фото)

Народный скульптор занимается своим творчеством с 2011 года и этим стал известен по всей России и за ее пределами.

Народный умелец из Якутии Михаил Боппосов презентовал очередную скульптуру, созданную из необычного экологичного материала — навоза. В этом году произведение слеплено в виде семейства тигров, символизирующего по восточному календарю наступающий 2022 год, сообщает издание "Новости Якутии".

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Своим творчеством Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского улуса прославился на всю Россию и даже за ее пределами. Первая скульптура была им создана в 2011 году. С тех пор, как сообщает издание, местные жители с нетерпеньем ждут очередное произведение Михаила. Ранее его руками были слеплены праздничные скульптуры в виде лошади, обезьяны, гигантской кобры, быка, давящего коронавирус. Народный скульптор даже обратил внимание на интернет-мем и создал из навоза Ждуна.

[ + – ] Крыса на троне — символ 2020 года

[ + – ] Бык попирающий коронавирус

[ + – ] Мемный персонаж "Ждун"

В создании оригинальной скульптуры в этом году Михаилу помогал его брат, поскольку у мастера начались серьезные проблемы со здоровьем. По словам его супруги, у Боппосова обнаружили онкологию. Несмотря на болезнь, мастер твердо решил и в этом году создать скульптуру чтобы порадовать своих земляков.

"Я нынче коров не держу, здоровье не позволяет, но решил не изменять традиции. Хотим закончить к школьному утреннику. Надеюсь, успеем. Из-за сильных морозов на улице долго не поработаешь", — ранее рассказал мастер якутскому изданию.

В этом году Боппосов пожелал всем якутянам крепкого здоровья, прекращения пандемии коронавируса и чтобы якутские семьи приумножались и ценили жизнь.

[ + – ] Михаил Боппосов верхом на своей скульптуре

Реакции со стороны представителей РПЦ на подобное творчество не последовало, хотя ранее сообщалось, что в Калининграде усилиями священнослужителей и представителей коммунистической партии РФ приостановили проект установки в городе минискульптур домовых (хомлинов). Церковники считают, что подобные инсталляции популяризируют неоязычество.