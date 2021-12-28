Символ Нового року: у Якутії місцевий майстер створив чергову скульптуру із гною (фото)

Народний скульптор займається своєю творчістю з 2011 року і цим став відомим на всій Росії та за її межами.

Народний умілець з Якутії Михайло Боппосов презентував чергову скульптуру, створену з незвичайного екологічного матеріалу – гною. Цього року твір зліплено у вигляді сімейства тигрів, що символізує за східним календарем 2022 рік, повідомляє видання "Новини Якутії".

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Своєю творчістю Михайло Боппосов із села Волба Таттінського улусу прославився на всю Росію і навіть за її межами. Перша скульптура була створена ним у 2011 році. З того часу, як повідомляє видання, місцеві жителі з нетерпінням чекають на черговий твір Михайла. Раніше його руками були зліплені святкові скульптури у вигляді коня, мавпи, гігантської кобри, бика, що давить коронавірус. Народний скульптор навіть звернув увагу на інтернет-мем та створив з гною Ждуна.

[ + – ] Пацюк на троні — символ 2020 року

[ + – ] Бик давить коронавірус

[ + – ] Мемний персонаж "Ждун"

У створенні оригінальної скульптури цього року Михайлу допомагав його брат, оскільки в майстра почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами його дружини, у Боппосова виявили онкологію. Попри хворобу, майстер твердо вирішив і цього року створити скульптуру, щоб порадувати своїх земляків.

"Я нині корів не тримаю, здоров'я не дозволяє, але вирішив не змінювати традиції. Хочемо закінчити до шкільного ранку. Сподіваюся, встигнемо. Через сильні морози на вулиці довго не попрацюєш", — раніше розповів майстер якутському виданню.

Цього року Боппосов побажав усім якутянам міцного здоров'я, припинення пандемії коронавірусу та щоб якутські сім'ї примножувалися та цінували життя.

[ + – ] Михайло Боппосов верхи на своїй скульптурі

Реакції з боку представників РПЦ на подібну творчість не було, хоча раніше повідомлялося, що в Калінінграді зусиллями священнослужителів та представників комуністичної партії РФ призупинили проєкт встановлення в місті мініскульптур будинкових (хомлінів). Церковники вважають, що такі інсталяції популяризують неоязичність.