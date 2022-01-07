Разделы
Материалы
Мир

Фермер придумал, как с помощью виртуальной реальности заставить коров давать больше молока

1479
фермер
Фото: Getty Images | Иззет Коджак "обманывает" коров ради больших удоев

Очки виртуальной реальности заставляют коров, которые стоят в сарае, думать, что они пасутся на лугу.

Животновод из Аксарая в Турции Иззет Коджак во время дойки коров надевает им на глаза очки виртуальной реальности, утверждая, что, благодаря такому лайфхаку, удои выросли с 22 до 27 литров в день, сообщает The Sun.

Испробовать очки на животных фермер решил после того, как прочитал о результатах исследования, показавших, что приятные сцены делают коров счастливее, и они дают больше молока. Чтобы в зимнее время заставить своих буренок поверить, что они стоят не в сарае с сеном в кормушке, а пасутся на летнем лугу, мужчина и начал надевать им во время дойки VR-очки.

"Они смотрят на зеленые пастбища, и это дает им эмоциональный заряд. Они менее подвержены стрессу", – объяснил Иззет.

Откуда взялись VR-очки для коров

Гарнитуры для животных были впервые протестированы на ферме "Красногорск" под Москвой. Разработчики студии виртуальной реальности работали с фермерами, ветеринарами и консультантами, чтобы с помощью нового гаджета "обмануть" коров и добиться от них большей продуктивности.

Эксперимент оказался успешным, а в Минсельхозе РФ заявили, что исследование выявило "снижение тревожности и улучшение общего эмоционального настроения в стаде".

Аппаратное обеспечение было разработано на основе человеческой VR-гарнитуры и придания ей формы головы животного. Затем ИТ-специалисты изменили цветовую палитру в программе, чтобы сделать ее более подходящей для уникального зрения животного. Хотя коровы не дальтоники, они лучше воспринимают оттенки красной части спектра и более слабое – зеленые и синие тона.

корова
Очки виртуальной реальности испытали на ферме в Подмосковье
Фото: mosreg.ru

Министерство сельского хозяйства сослалось на результаты исследований Нидерландов и Шотландии, согласно которым, "условия окружающей среды оказывают значительное влияние на здоровье коров и, как следствие, на качество и количество производимого молока".

Не очками едиными

Иззет Коджак ранее уже экспериментировал с эмоциональным фоном для своих 180 коров. Например, он включал на ферме классическую музыку, чтобы они расслабились. Вдохновленный новыми успехами, фермер планирует купит еще 10 гаджетов для животных.

Опыт турецкого фермера может стать полезным и для его коллег в других странах

Что касается эксперимента с очками, то пользователи соцсетей уже отреагировали на него. Интернет-комментаторы сравнили изображения, сделанные на ферме Коджака, со "сценами из классического научно-фантастического фильма "Матрица", где человечество живет в смоделированной реальности, а машины используют их тела в качестве источников энергии.

Ранее мы рассказывали о британском фермере Филипе Хьюзе, который использует своих коров для майнинга криптовалюты Ethereum.