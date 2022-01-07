Фермер придумал, как с помощью виртуальной реальности заставить коров давать больше молока

Очки виртуальной реальности заставляют коров, которые стоят в сарае, думать, что они пасутся на лугу.

Животновод из Аксарая в Турции Иззет Коджак во время дойки коров надевает им на глаза очки виртуальной реальности, утверждая, что, благодаря такому лайфхаку, удои выросли с 22 до 27 литров в день, сообщает The Sun.

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Испробовать очки на животных фермер решил после того, как прочитал о результатах исследования, показавших, что приятные сцены делают коров счастливее, и они дают больше молока. Чтобы в зимнее время заставить своих буренок поверить, что они стоят не в сарае с сеном в кормушке, а пасутся на летнем лугу, мужчина и начал надевать им во время дойки VR-очки.

"Они смотрят на зеленые пастбища, и это дает им эмоциональный заряд. Они менее подвержены стрессу", – объяснил Иззет.

Откуда взялись VR-очки для коров

Гарнитуры для животных были впервые протестированы на ферме "Красногорск" под Москвой. Разработчики студии виртуальной реальности работали с фермерами, ветеринарами и консультантами, чтобы с помощью нового гаджета "обмануть" коров и добиться от них большей продуктивности.

Эксперимент оказался успешным, а в Минсельхозе РФ заявили, что исследование выявило "снижение тревожности и улучшение общего эмоционального настроения в стаде".

Аппаратное обеспечение было разработано на основе человеческой VR-гарнитуры и придания ей формы головы животного. Затем ИТ-специалисты изменили цветовую палитру в программе, чтобы сделать ее более подходящей для уникального зрения животного. Хотя коровы не дальтоники, они лучше воспринимают оттенки красной части спектра и более слабое – зеленые и синие тона.

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Министерство сельского хозяйства сослалось на результаты исследований Нидерландов и Шотландии, согласно которым, "условия окружающей среды оказывают значительное влияние на здоровье коров и, как следствие, на качество и количество производимого молока".

Не очками едиными

Иззет Коджак ранее уже экспериментировал с эмоциональным фоном для своих 180 коров. Например, он включал на ферме классическую музыку, чтобы они расслабились. Вдохновленный новыми успехами, фермер планирует купит еще 10 гаджетов для животных.

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Что касается эксперимента с очками, то пользователи соцсетей уже отреагировали на него. Интернет-комментаторы сравнили изображения, сделанные на ферме Коджака, со "сценами из классического научно-фантастического фильма "Матрица", где человечество живет в смоделированной реальности, а машины используют их тела в качестве источников энергии.

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