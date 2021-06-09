Коровы помогают британскому фермеру майнить Ethereum

Филип Хьюз перерабатывает отходы жизнедеятельности копытных в анаэробных варочных котлах для добычи крипты.

На ферме Хэндвр, которая расположена в Уэльсе, Великобритания, коров используют для добычи криптовалюты.

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Об этом сообщает BBC.

Хотя коровы на фермах являются довольно обычным явлением, здесь они вовсе не для того, чтобы давать молоко. Филип Хьюз – хозяин предприятия – использует навоз копытных для создания Ethereum.

Делает он это с помощью специальных анаэробных варочных котлов. В них он перерабатывает отходы для производства электроэнергии. Треть из них используется для питания майнинговых установок, а оставшаяся часть используется для питания самой фермы.

Также Филип сдает свои варочные котлы в аренду. Таким образом, многие из работающих на его ферме майнинговых установок принадлежат его арендаторам, которые используют возобновляемую энергию для обеспечения работы майнинговой фермы.

Джош Риддетт, который руководит Easy Crypto Hunter, – один из тех, кто помогает Филипу Хьюзу в его бизнесе. Его фирма, которая базируется в Манчестере, продает и размещает установки для майнинга, а также нацелена на малые генераторы возобновляемой энергии, такие как те, что использует Хьюз для своего бизнеса. Сегодня ему уже удалось установить подобное оборудование на 42-х объектах.

Напомним, компания Ethereum Foundation в своем официальном блоге заявила о том, что намерена перевести протокол блокчейна от майнинга к стекингу. Именно это поможет сделать Ethereum не таким затратным в плане расходов на электроэнергию.

Ранее мы сообщали о том, что Ethereum обновила ценовые рекорды, добравшись до отметки в 4200 долларов.