Корови допомагають британському фермеру майнити Ethereum

Філіп Г'юз переробляє відходи життєдіяльності копитних в анаеробних виручених котлах для видобутку крипти.

На фермі Хендвр, яка розташована в Уельсі, Великобританія, корів використовують для видобутку криптовалюти.

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Про це повідомляє BBC.

Хоча корови на фермах є досить звичайним явищем, тут вони зовсім не для того, щоб давати молоко. Філіп Гʼюз — господар підприємства — використовує гній копитних для створення Ethereum.

Робить він це за допомогою спеціальних анаеробних варильних котлів. У них він переробляє відходи для виробництва електроенергії. Третина з них використовується для живлення майнінгових установок, а частина, що залишилася, використовується для живлення власне ферми.

Також Філіп здає свої варильні котли в оренду. Так, більшість майнінгових установок, які працюють на його фермі, належать його орендарям, які використовують відновлювану енергію для забезпечення роботи майнінгової ферми.

Джош Ріддетт, який керує Easy Crypto Hunter, — один із тих, хто допомагає Філіпу Гʼюзу в його бізнесі. Його фірма, яка базується в Манчестері, продає і розміщує установки для майнінгу, а також націлена на малі генератори відновлюваної енергії, такі як ті, що використовує Гʼюз для свого бізнесу. Сьогодні йому вже вдалося встановити подібне обладнання на 42-х обʼєктах.

Нагадаємо, компанія Ethereum Foundation у своєму офіційному блозі заявила про те, що має намір перевести протокол блокчейна від майнінгу до стекінгу. Саме це допоможе зробити Ethereum не таким витратним у плані витрат на електроенергію.

Раніше ми повідомляли про те, що Ethereum оновила цінові рекорди, діставшись позначки 4 200 доларів.