Годовщина катастрофы Boeing 737 под Тегераном: в Иране открыли Аллею памяти погибших

Украинское посольство по инициативе семей погибших иранцев высадило 176 деревьев и установило памятные таблички.

Посольство Украины в Иране открыло Алею памяти жертв катастрофы с Boeing 737 под Тегераном. Об этом украинский посол Сергей Бурдиляк сообщил агентству "Укринформ".

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По его словам, в местности Лавасан поблизости от Тегерана в память о погибших высадили вдоль дороги 176 шелковиц. 8 января посольство официально открыло Аллею, прикрепив к каждому дереву таблички с портретами и информацией о жертвах. Весной там же собираются посадить чернобрывцы и проложить специальные дорожки для пешеходов.

Идею помогли реализовать члены семей иранцев, которые также погибли в результате катастрофы с Boeing 737 под Тегераном — именно их родственники, живущие в Лавасане, предложили высадить деревья. Кроме того, в проекте приняла участие компания по озеленению.

Сергей Бурдиляк добавил, что в честь годовщины крушения рейса PS752 cотрудники посольства провели церемонию почтения памяти погибших на месте падения самолета. В этом году на мероприятие пришло много иранцев, а государственные власти подняли в небо вертолет, с которого сбрасывали цветы. В будущем дипломаты планируют поставить на месте крушения памятный камень, а также мемориал.

[ + – ] Место крушения в Иране Фото: Укринформ

В 2020 году над Ираном сбили Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал перелет из Тегерана в Киеве по рейсу PS752. Среди пассажиров были граждане Ирана, Швеции, Канады, Великобритании, Афганистана и 2 украинца. Кроме того, погибли 9 членов экипажа — граждан Украины.

Иран заявил, что самолет по ошибке сбили войска противовоздушной обороны страны. Власти назвали причиной катастрофы сбой настроек зенитно-ракетных комплексов во время транспортировки. В итоге система "подумала", что авиалайнер летел к Тегерану с юго-запада.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Иран намеренно сбил Boeing МАУ. По его словам, в личном разговоре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заверил, что его фракция не причастна к авиакатастрофе, но в стране действуют несколько групп влияния, в том числе военные.