Річниця катастрофи Boeing 737 під Тегераном: в Ірані відкрили Алею пам'яті загиблих

Українське посольство з ініціативи сімей загиблих іранців висадило 176 дерев та встановило пам'ятні таблички.

Посольство України в Ірані відкрило Алію вшанування пам`яті жертв катастрофи з Boeing 737 під Тегераном. Про це український посол Сергій Бурдиляк повідомив агентству "Укрінформ".

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За його словами, біля Лавасан поблизу Тегерана на згадку про загиблих висадили вздовж дороги 176 шовковиць. 8 січня посольство офіційно відкрило Алею, прикріпивши до кожного дерева таблички з портретами та інформацією про жертви. Весною там же збираються посадити чорнобривці та прокласти спеціальні доріжки для пішоходів.

Ідею допомогли реалізувати члени сімей іранців, які також загинули внаслідок катастрофи з Boeing 737 під Тегераном — саме їхні родичі, що мешкають у Лавасані, запропонували висадити дерева. Крім того, у проекті взяла участь компанія з озеленення.

Сергій Бурдиляк додав, що на честь роковин катастрофи рейсу PS752 співробітники посольства провели церемонію вшанування пам'яті загиблих на місці падіння літака. Цього року на захід прийшло багато іранців, а державна влада підняла в небо гвинтокрил, з якого скидали квіти. У майбутньому дипломати планують поставити на місці аварії пам'ятний камінь, а також меморіал.

[ + – ] Місце катастрофи в Ірані Фото: Укринформ

У 2020 році над Іраном збили Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України", який здійснював переліт з Тегерану до Києва за рейсом PS752. Серед пасажирів були громадяни Ірану, Швеції, Канади, Великої Британії, Афганістану та 2 українці. Крім того, загинуло 9 членів екіпажу – громадян України.

Іран заявив, що літак помилково збили війська протиповітряної оборони країни. Влада назвала причиною катастрофи збій налаштувань зенітно-ракетних комплексів під час транспортування. В результаті система "подумала", що авіалайнер летів до Тегерана з південного заходу.

Секретар РНБО України Олексій Данилов вважає, що Іран навмисне збив Boeing МАУ. За його словами, в особистій розмові секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запевнив, що його фракція не причетна до авіакатастрофи, але в країні діють кілька груп впливу, зокрема військові.