В США самолет упал на рельсы. Пилота спасли за несколько секунд до столкновения с поездом (видео)

Спасатели подоспели вовремя и вытащили человека, который находился в потерпевшем крушение легковесном самолете.

9 января в Лос-Анджелесе небольшой самолет упал на железную дорогу неподалеку от аэропорта Уайтман. В салоне находился только пилот, благодаря оперативным действиям спасателей его удалось спасти прежде, чем поезд снес самолет. Об этом сообщает NBC.

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На видео, снятом нательной камерой, видно, как полицейские вытаскивают пилота из упавшего самолета и относят подальше от рельсов, а несколько секунд спустя поезд сносит обломки этого самолета.

Сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса провели медицинский осмотр пострадавшего и доставили в больницу. О степени полученных повреждений пока не сообщается.

По информации Федерального управления гражданской авиации, разбился одномоторный самолет Cessna 172. Сотрудники ведомства подтвердили, что на борту находился только один человек, и что других пострадавших нет. Возгорания и разлива топлива удалось избежать. Движение поездов из-за аварии не было ограничено.

В сообщении пожарной службы отмечается, что дороги вблизи места падения Cessna 172 будут закрыты до завершения работ.

Cessna 172

Американский легкий самолет Cessna 172, который выпускает компания "Цессна", считается самым массовым в истории авиации. С 1956 годы было выпущено более 44 тыс. разных его моделей. В 80-х годах производство было приостановлено, однако в конце 90-х самолет оснастили мощным двигателем и вновь поставили на конвейер.

Ранее Фокус сообщал о подробностях катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном. Уже известны имена лиц, которые, возможно, причастны к уничтожению лайнера.