В США самолет упал на рельсы. Пилота спасли за несколько секунд до столкновения с поездом (видео)
Спасатели подоспели вовремя и вытащили человека, который находился в потерпевшем крушение легковесном самолете.
9 января в Лос-Анджелесе небольшой самолет упал на железную дорогу неподалеку от аэропорта Уайтман. В салоне находился только пилот, благодаря оперативным действиям спасателей его удалось спасти прежде, чем поезд снес самолет. Об этом сообщает NBC.
На видео, снятом нательной камерой, видно, как полицейские вытаскивают пилота из упавшего самолета и относят подальше от рельсов, а несколько секунд спустя поезд сносит обломки этого самолета.
Сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса провели медицинский осмотр пострадавшего и доставили в больницу. О степени полученных повреждений пока не сообщается.
По информации Федерального управления гражданской авиации, разбился одномоторный самолет Cessna 172. Сотрудники ведомства подтвердили, что на борту находился только один человек, и что других пострадавших нет. Возгорания и разлива топлива удалось избежать. Движение поездов из-за аварии не было ограничено.
В сообщении пожарной службы отмечается, что дороги вблизи места падения Cessna 172 будут закрыты до завершения работ.
Cessna 172
Американский легкий самолет Cessna 172, который выпускает компания "Цессна", считается самым массовым в истории авиации. С 1956 годы было выпущено более 44 тыс. разных его моделей. В 80-х годах производство было приостановлено, однако в конце 90-х самолет оснастили мощным двигателем и вновь поставили на конвейер.
Ранее Фокус сообщал о подробностях катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном. Уже известны имена лиц, которые, возможно, причастны к уничтожению лайнера.