У США літак упав на рейки. Пілота врятували за кілька секунд до зіткнення з потягом (відео)

Рятувальники приспіли вчасно і витягли людину, яка знаходилася в легковантажному літаку, що зазнав аварії.

9 січня у Лос-Анджелесі невеликий літак упав на залізницю неподалік аеропорту Вайтман. У салоні знаходився тільки пілот, завдяки оперативним діям рятувальників його вдалося врятувати, перш ніж потяг зніс літак. Про це повідомляє NBC.

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На відео, знятому натільною камерою, видно, як поліцейські витягують пілота з літака, що впав, і відносять подалі від рейок, а через кілька секунд потяг зносить уламки цього літака.

Співробітники пожежної служби Лос-Анджелеса провели медичний огляд потерпілого та відправили до лікарні. Про рівень отриманих пошкоджень поки що не повідомляється.

За інформацією Федерального управління цивільної авіації, розбився одномоторний літак Cessna 172. Співробітники відомства підтвердили, що на борту була лише одна людина, і що інших постраждалих немає. Загоряння та розливу палива вдалося уникнути. Рух потягів через аварію не був обмежений.

У повідомленні пожежної служби зазначається, що дороги поблизу місця падіння Cessna 172 буде закрито до завершення робіт.

Cessna 172

Американський легкий літак Cessna 172, який випускає компанія "Цессна", вважається наймасовішим в історії авіації. З 1956 року було випущено понад 44 тис. різних моделей. У 80-х роках виробництво було припинено, проте наприкінці 90-х літак оснастили потужним двигуном і знову поставили на конвеєр.

Раніше Фокус повідомляв про подробиці катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном. Уже відомі імена осіб, які, можливо, причетні до знищення лайнера.