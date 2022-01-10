Умер миллионер Роберт Дерст, случайно признавшийся в убийстве жены и подруги (видео)

Мультимиллионер попал на скамью подсудимых после того, как признался в преступлениях, забыв снять микрофон после съемок фильма.

Американский мультимиллионер Роберт Дерст, которого три месяца назад приговорили к пожизненному сроку за убийство своей знакомой, умер в тюремной больнице Калифорнии. Об этом сообщает издание Associated Press.

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Магнат в сфере недвижимости и наследник многомиллионного семейного бизнеса, состояние семьи которого оценивалось в $8,1 млрд, скончался от остановки сердца в возрасте 78 лет. По данным Департамента исправительных учреждений и реабилитации, Дерст находился в больничном изоляторе города Стоктон из-за множества болезней.

Преступления Роберта Дерста.

История американского богача примечательна тем, что на скамью подсудимых он попал после того, как во время съемок документального фильма случайно признался в убийстве своей подруги Сьюзен Берман 21-летней давности. По данным следствия, в 2000 году Дерст прострелил голову Сьюзен в ее же доме после того, как она собиралась рассказать полиции штата о жене Дерста, которая пропала в далеком 1982 году.

Дело в том, что супруга миллионера Кэтлин МакКормак исчезла в 1982 году при загадочных обстоятельствах, которую так и не нашли. Полицейские, расследовавшие дело, обнаружили в показаниях Дерста множество несоответствий и неточностей, и поскольку тело не было найдено, обвинений Дерсту по этому делу так и не выдвинули. Сейчас она признана погибшей.

Сьюзан Берман была дочерью известного криминального авторитета. Она занималась публицистикой — писала книги и статьи в журналы и газеты. Предположительно, перед смертью она хотела признаться полицейским в том, что обеспечила Дерсту ложное алиби после исчезновения его жены.

Признание Дерста во время съемок фильма.

Когда в 2010 году Голливуд снял фильм "Все самое лучшее", сюжет которого был взят из жизни Роберта Дерста, миллионер положительно оценил картину и согласился дать интервью для документального фильма. Впоследствии сам Дерст признался, что сделал большую ошибку, приняв участие в мини-сериале 2015 года "Тайны миллиардера".

После очередного интервью, где его расспрашивали о деталях происшествия, он пошел в ванную, не подумав, что микрофон все еще включен, и пробормотал: "Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, разумеется".

В итоге миллионер оказался на скамье подсудимых. Присяжные признали 78-летнего Дерста виновным в середине сентября 2021 года. А в октябре суд в США приговорил его к пожизненному заключению за убийство, поскольку в штате введен мораторий на смертную казнь.

Ранее сообщалось, что Гислейн Максвелл, которая была подругой скандально известного Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, признали виновной в торговле несовершеннолетними с целью сексуальных утех. 60-летнюю Максвелл обвиняют в том, что она с 1994 по 2004 год поставляла Эпштейну несовершеннолетних девушек, а он сам занимался с ними сексом.