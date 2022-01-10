Помер мільйонер Роберт Дерст, який випадково зізнався в убивстві дружини та подруги (відео)

Мультимільйонер потрапив на лаву підсудних після того, як зізнався в злочинах, забувши зняти мікрофон після зйомок фільму.

Американський мультимільйонер Роберт Дерст, якого три місяці тому засудили до довічного терміну за вбивство своєї знайомої, помер у лікарні Каліфорнії. Про це повідомляє видання Associated Press.

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Магнат у сфері нерухомості та спадкоємець багатомільйонного сімейного бізнесу, статки сім'ї якого оцінювалися в $8,1 млрд, помер від зупинки серця у віці 78 років. За даними Департаменту виправних установ і реабілітації, Дерст перебував у лікарняному ізоляторі міста Стоктон через безліч хвороб.

Злочини Роберта Дерста

Історія американського багатія примітна тим, що на лаву підсудних він потрапив після того, як під час зйомок документального фільму випадково зізнався в убивстві своєї подруги Сьюзен Берман 21-річної давності. За даними слідства, у 2000 році Дерст прострелив голову Сьюзен у її ж будинку після того, як вона збиралася розповісти поліції штату про дружину Дерста, яка зникла в далекому 1982 році.

Справа в тому, що дружина мільйонера Кетлін МакКормак зникла в 1982 за загадкових обставин, її так і не знайшли. Поліцейські, які розслідували справу, виявили в показаннях Дерста безліч невідповідностей і неточностей, і оскільки тіло не було знайдено, звинувачень Дерсту в цій справі так і не висунули. Наразі вона визнана загиблою.

Сьюзан Берман була дочкою відомого кримінального авторитета. Вона займалася публіцистикою — писала книги та статті до журналів і газет. Імовірно, перед смертю вона хотіла зізнатися поліцейським у тому, що забезпечила Дерсту хибне алібі після зникнення його дружини.

Визнання Дерста під час зйомок фільму

Коли у 2010 році Голлівуд зняв фільм "Усе найкраще", сюжет якого було взято з життя Роберта Дерста, мільйонер позитивно оцінив картину та погодився дати інтерв'ю для документального фільму. Згодом сам Дерст зізнався, що зробив велику помилку, взявши участь у мінісеріалі 2015 року "Таємниці мільярдера".

Після чергового інтерв'ю, де його розпитували про деталі події, він пішов у ванну, не подумавши, що мікрофон усе ще ввімкнений, і пробурмотів: "Що я, чорт забирай, зробив? Убив їх усіх, зрозуміло".

У результаті мільйонер опинився на лаві підсудних. Присяжні визнали 78-річного Дерста винним у середині вересня 2021 року. А в жовтні суд у США засудив його до довічного ув'язнення за вбивство, оскільки в штаті запроваджено мораторій на страту.

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