В США начнут продавать "умное" оружие. Эксперты опасаются взломов (видео)

Эта технология призвана уменьшить количество самоубийств и сделать украденное оружие недоступным для злоумышленников. Но были и случаи взломов смарт-пистолетов.

Умное оружие, которым пользуется его владелец и практически бесполезное в руках других, может появиться на американском рынке уже в этом году. Об этом сообщает Reuters.

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В основе ранних прототипов смарт-оружия была технология разблокировки по отпечаткам пальцев или радиочастотной идентификации (RFID). Таким образом, пистолет стреляет только в руке, на которой есть специальное кольцо или браслет. Встроенные в них микрочипы взаимодействуют с чипом в самом оружии.

Такая технология призвана уменьшить количество самоубийств и сделать украденное оружие недоступным для злоумышленников. Например, тюремные надзиратели и полицейские будут больше защищены: никто другой не сможет воспользоваться их служебным оружием.

В некоторых штатах уже приняты законопроекты, которые делают персонализированное "умное" оружие доступным для населения.

Компания LodeStar одновременно использует в своих разработках ридер отпечатков пальцев и NFC-чип, который активируется с помощью приложения в телефоне, а также ПИН-код. Можно создать несколько пользователей для одного оружия.

Основатель LodeStar Гарет Глейзер говорит, что слышал множество историй о том, как дети получали ранения, играя с оружием. "Сейчас, похоже, уже пришло время, когда "умное" оружие будет доступно массовому пользователю", — поясняет Глейзер.

LodeStar Works, SmartGunz и Biofire — вот всего лишь несколько разработчиков, готовых представить свои "умные" пистолеты на рынке.

Прежде усилия в этом направлении наталкивались на различные бюрократические препятствия из-за опасений, что "умное" оружие можно легко взломать. СМИ писали, что хакеры с помощью недорогого оборудования считывают RFID-данные. Компания Smith & Wesson даже столкнулась с бойкотом, и руководству пришлось уйти в отставку из-за того, что хакеры взломали их новый продукт.

Ранее Фокус сообщал, что у жительницы Львова похитили цифровую личность и оформили на нее кредиты. Женщина узнала об этом в приложении "Дія". Такую аферу взломщики провернули за два часа.