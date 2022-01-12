У США почнуть продавати "розумну" зброю. Експерти побоюються зломів

Ця технологія покликана зменшити кількість самогубств та зробити вкрадену зброю недоступною для зловмисників. Але були й випадки зламування смарт-пістолетів.

Розумна зброя, якою користується її власник і практично марна в руках інших, може з'явитися на американському ринку вже цього року. Про це повідомляє Reuters.

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В основі ранніх прототипів смарт-зброї була технологія розблокування відбитків пальців або радіочастотної ідентифікації (RFID). Таким чином, пістолет стріляє лише в руці, на якій є спеціальне кільце або браслет. Вбудовані в них мікрочипи взаємодіють із чипом у самій зброї.

Така технологія покликана зменшити кількість самогубств і зробити вкрадену зброю недоступною для зловмисників. Наприклад, тюремні наглядачі та поліцейські будуть більше захищені: ніхто інший не зможе скористатися їхньою службовою зброєю.

У деяких штатах уже ухвалено законопроєкти, які роблять персоналізовану "розумну" зброю доступною для населення.

Компанія LodeStar одночасно використовує у своїх розробках рідер відбитків пальців та NFC-чип, який активується за допомогою програми в телефоні, а також ПІН-код. Можна створити кілька користувачів для однієї зброї.

Засновник LodeStar Гарет Глейзер каже, що чув безліч історій про те, як діти зазнавали поранень, граючи зі зброєю. "Зараз, схоже, вже настав час, коли "розумна" зброя буде доступна масовому користувачеві", — пояснює Глейзер.

LodeStar Works, SmartGunz і Biofire — ось лише кілька розробників, готових представити свої "розумні" пістолети на ринку.

Насамперед зусилля в цьому напрямку наштовхувалися на різні бюрократичні перешкоди через побоювання, що "розумну" зброю можна легко зламати. ЗМІ писали, що хакери за допомогою недорогого обладнання зчитують RFID-дані. Компанія Smith & Wesson навіть зіткнулася з бойкотом і керівництву довелося піти у відставку через те, що хакери зламали їхній новий продукт.

Раніше Фокус повідомляв, що в мешканки Львова викрали цифрову особу та оформили на неї кредити. Жінка дізналася про це в додатку "Дія". Таку аферу зломники провернули за дві години.