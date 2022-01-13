Мохамед — самое распространенное имя среди жителей Брюсселя в 2021 году, — статистика
В столице Бельгии зарегистрированы 13 595 Мохамедов. А самым популярным женским именем в Бельгии по-прежнему остается Мария.
Имя Мохамед оказалось самым распространенным среди мужчин, которые проживают в бельгийском Брюсселе, где также находится штаб-квартира Европейского Союза. Об этом сообщается в отчете агентства Statbel.
Мохамед
Согласно статистике, в столице Бельгии зарегистрированы 13 595 Мохамедов. Мужчин с именем Жан вдвое меньше — это имя находится на второй строчке по распространенности (6 089). Третье самое распространенное имя — Мохаммед, вариант имени с двойной "м" — больше 4,8 тысячи жителей Брюсселя носят это имя.
Более того, Мохамед — девятое самое распространенное имя у всего мужского населения Бельгии (34 862 человека). К тому же, это еще и десятое по популярности имя мальчиков, родившихся в Бельгии в прошлом году (345 человек).
Ахмед — четвертое по распространенности мужское имя среди брюссельцев (4 166 человек).
Топ-5 самых распространенных мужских имен в Брюсселе
- Мохамед (13 595 человек)
- Жан (6 089 человек)
- Мохаммед (4 835 человек)
- Ахмед (4 166 человек)
- Филипп (4 060 человек)
В целом по стране самым распространенным мужским именем остается Жан (65 886 человек), следом идет Марк (63 436) и Патрик (50 917).
Мария
Самыми популярными женскими именами в Бельгии в 2021 году были классические: Мария (116 317 человек), Мари (92 827) и Мартин (40 550).
Мария также самое популярное имя у жительниц всех бельгийских регионов.
Топ-5 самых популярных женских имен в Бельгии
- Мария (116 317 человек)
- Мари (92 827 человек)
- Мартин (40 550 человек)
- Натали (40 131 человек)
- Моник (39 602 человека)
Топ-5 самых популярных женских имен в Брюсселе
- Мария (10 486 человек)
- Мари (7 550 человек)
- Фатима (6 155 человек)
- Анне (4 333 человека)
- Сара (3 701 человек)
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