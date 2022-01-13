Мохамед – найпоширеніше ім'я серед жителів Брюсселя у 2021 році, – статистика
У столиці Бельгії зареєстровано 13 595 Мохамедів. А найпопулярнішим жіночим ім'ям у Бельгії, як і раніше, залишається Марія.
Ім'я Мохамед виявилося найпоширенішим серед чоловіків, які мешкають у бельгійському Брюсселі, де також знаходиться штаб-квартира Європейського Союзу. Про це повідомляється у звіті агентства Statbel.
Мохамед
Згідно зі статистикою, у столиці Бельгії зареєстровано 13 595 Мохамедів. Чоловіків з ім'ям Жан удвічі менше — це ім'я знаходиться на другому рядку за поширеністю (6 089). Третє найпоширеніше ім'я — Мохаммед, варіант імені з подвійним "м" — понад 4,8 тисяч жителів Брюсселя носять це ім'я.
Більше того, Мохамед — дев'яте найпоширеніше ім'я всього чоловічого населення Бельгії (34 862 особи). До того ж це ще й десяте за популярністю ім'я хлопчиків, котрі народилися в Бельгії минулого року (345 осіб).
Ахмед — четверте за поширеністю чоловіче ім'я серед брюссельців (4 166 осіб).
Топ-5 найпоширеніших чоловічих імен у Брюсселі
- Мохамед (13 595 осіб).
- Жан (6 089 осіб).
- Мохаммед (4 835 осіб).
- Ахмед (4 166 осіб).
- Філіп (4 060 осіб).
Загалом країною найпоширенішим чоловічим ім'ям залишається Жан (65 886 особа), слідом йде Марк (63 436) і Патрік (50 917).
Марія
Найпопулярнішими жіночими іменами в Бельгії у 2021 році були класичні: Марія (116 317 осіб), Марі (92 827) та Мартін (40 550).
Марія також є найпопулярнішим ім'ям у мешканок усіх бельгійських регіонів.
Топ-5 найпопулярніших жіночих імен у Бельгії
- Марія (116 317 осіб).
- Марі (92 827 осіб).
- Мартін (40 550 осіб).
- Наталі (40 131 особа).
- Монік (39 602 особи).
Топ-5 найпопулярніших жіночих імен у Брюсселі
- Марія (10 486 осіб).
- Марі (7 550 осіб).
- Фатіма (6 155 осіб).
- Анне (4 333 особи).
- Сара (3 701 осіб).
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