Мохамед – найпоширеніше ім'я серед жителів Брюсселя у 2021 році, – статистика

У столиці Бельгії зареєстровано 13 595 Мохамедів. А найпопулярнішим жіночим ім'ям у Бельгії, як і раніше, залишається Марія.

Ім'я Мохамед виявилося найпоширенішим серед чоловіків, які мешкають у бельгійському Брюсселі, де також знаходиться штаб-квартира Європейського Союзу. Про це повідомляється у звіті агентства Statbel.

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Мохамед

Згідно зі статистикою, у столиці Бельгії зареєстровано 13 595 Мохамедів. Чоловіків з ім'ям Жан удвічі менше — це ім'я знаходиться на другому рядку за поширеністю (6 089). Третє найпоширеніше ім'я — Мохаммед, варіант імені з подвійним "м" — понад 4,8 тисяч жителів Брюсселя носять це ім'я.

Більше того, Мохамед — дев'яте найпоширеніше ім'я всього чоловічого населення Бельгії (34 862 особи). До того ж це ще й десяте за популярністю ім'я хлопчиків, котрі народилися в Бельгії минулого року (345 осіб).

Ахмед — четверте за поширеністю чоловіче ім'я серед брюссельців (4 166 осіб).

[ + – ] Статистика найпоширеніших чоловічих імен у Бельгії.

Топ-5 найпоширеніших чоловічих імен у Брюсселі

Мохамед (13 595 осіб). Жан (6 089 осіб). Мохаммед (4 835 осіб). Ахмед (4 166 осіб). Філіп (4 060 осіб).

Загалом країною найпоширенішим чоловічим ім'ям залишається Жан (65 886 особа), слідом йде Марк (63 436) і Патрік (50 917).

[ + – ] Дані про найпоширеніші жіночі імена в Бельгії.

Марія

Найпопулярнішими жіночими іменами в Бельгії у 2021 році були класичні: Марія (116 317 осіб), Марі (92 827) та Мартін (40 550).

Марія також є найпопулярнішим ім'ям у мешканок усіх бельгійських регіонів.

Топ-5 найпопулярніших жіночих імен у Бельгії

Марія (116 317 осіб). Марі (92 827 осіб). Мартін (40 550 осіб). Наталі (40 131 особа). Монік (39 602 особи).

Топ-5 найпопулярніших жіночих імен у Брюсселі

Марія (10 486 осіб). Марі (7 550 осіб). Фатіма (6 155 осіб). Анне (4 333 особи). Сара (3 701 осіб).

Раніше Фокус повідомляв про жіночі імена українського кіно в рейтингу "100 найвпливовіших жінок України". До рейтингу Фокусу увійшли: сценаристка та режисерка Наталія Ворожбит, керівниця Держкіно Марина Кудерчук, а також Вікторія Тігіпко, яка працює президенткою Одеського міжнародного кінофестивалю.