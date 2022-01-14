Air France и KLM устанавливают новый стандарт экологичной авиации

С 10 января 2022 года авиакомпании Air France и KLM добавляют экологически чистое авиационное топливо (SAF) ко всем рейсам, вылетающим из Франции и Нидерландов. Это означает, что все пассажиры будут путешествовать более экологично, а использование чистого авиационного топлива значительно возрастет с конечной целью сокращения выбросов CO2.

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Air France и KLM убеждены, что использование экологически чистого авиационного топлива (SAF) станет одним из основных факторов для достижения цели "чистого нуля" к 2050 году, поскольку эти не ископаемые виды топлива могут сократить выбросы CO2 в атмосферу на 75 % в течение всего жизненного цикла.

"Сегодня производство SAF в мире покрывает лишь около 0,1 % от общего объема топлива, используемого в авиационной промышленности. Нам необходимо увеличить это использование, поэтому с января 2022 года мы постепенно внедряем SAF на всех наших рейсах, вылетающих из Франции и Нидерландов. Поскольку большинство пассажиров Air France и KLM делают остановку или пересадку во Франции или Нидерландах, мы рады предложить нашим клиентам более экологичный продукт. По сравнению с предыдущим годом в 2022 году группа более чем в два раза увеличит общее использование экологически чистого авиационного топлива", — говорит Эрик Анконетти, генеральный директор Air France и KLM в странах СНГ.

С января 2022 года авиакомпании Air France и KLM включают экологически чистое топливо (SAF) в стоимость билетов — полностью прозрачный взнос, предназначенный для покупки SAF — для дальнейшего ускорения пути к более устойчивой авиации. Этот взнос будет применяться ко всем рейсам, вылетающим из Франции и Нидерландов или совершающим транзит через них, и составляет от 1 евро за полет в пределах Европы до 4 евро за межконтинентальные рейсы в экономическом классе.

"Одновременно с добавлением SAF ко всем нашим билетам, мы также предложим нашим клиентам, покупающим билеты онлайн, возможность еще больше сократить выбросы CO2, инвестируя в дополнительное экологически чистое авиационное топливо. Это означает, что каждый клиент может решить, насколько экологично он хочет летать. Мы знаем, что существует большой спрос на более экологичную авиацию, и мы убеждены, что наши клиенты оценят возможность добавить столько SAF, сколько они захотят", — говорит Эрик Анконетти, генеральный директор Air France и KLM в России и странах СНГ.

Об авиакомпаниях Air France и KLM

Глобальный игрок с сильной европейской базой, основными сферами деятельности группы Air France — KLM являются пассажирские перевозки, грузовые перевозки и авиационное обслуживание.

Air France — KLM является ведущей группой авиакомпаний по объему международных перевозок на вылете из Европы. Она предлагает своим клиентам доступ к всемирной сети, охватывающей более 300 пунктов назначения благодаря Air France, KLM Royal Dutch Airlines и Transavia, в основном из своих узловых аэропортов Париж-Шарль-де- Голль и Амстердам — Схипхол.

Программа для часто летающих пассажиров Flying Blue является одной из ведущих в Европе и насчитывает более 17 миллионов участников.

Вместе со своими партнерами Delta Air Lines и Virgin Atlantic Air France — KLM управляет крупнейшим трансатлантическим совместным предприятием, выполняя более 340 ежедневных рейсов в 2019 году.

Air France — KLM также является членом SkyTeam, альянса, призванного обеспечить пассажирам более беспрепятственный опыт путешествий на каждом этапе их маршрута. 19 авиакомпаний-участниц, работающих вместе в обширной глобальной сети.

Признанная в течение 15 лет лидером отрасли в области устойчивого развития, группа Air France — KLM намерена ускорить переход к более экологичной авиации. С 2003 года группа Air France — KLM является членом Глобального договора ООН. Его цель — внести существенный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН в связи с деятельностью Группы.