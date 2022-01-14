Air France та KLM встановлюють новий стандарт екологічної авіації

З 10 січня 2022 року авіакомпанії Air France та KLM додають екологічно чисте авіаційне паливо (SAF) до всіх рейсів, що вилітають із Франції та Нідерландів. Це означає, що всі пасажири подорожуватимуть більш екологічно, а використання чистого авіаційного палива значно зросте з метою скорочення викидів CO2.

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Air France та KLM переконані, що використання екологічно чистого авіаційного палива (SAF) стане одним з основних факторів для досягнення мети "чистого нуля" до 2050 року, оскільки ці не викопні види палива можуть скоротити викиди CO2 в атмосферу на 75% протягом усього життєвого циклу.

"Сьогодні виробництво SAF у світі покриває лише близько 0,1 % від загального обсягу палива, яке використовується в авіаційній промисловості. Нам необхідно збільшити це використання, тому з січня 2022 року ми поступово впроваджуємо SAF на всіх наших рейсах, що вилітають із Франції та Нідерландів. Оскільки більшість пасажирів Air France і KLM роблять зупинку або пересадку у Франції чи Нідерландах, ми раді запропонувати нашим клієнтам екологічніший продукт. "У порівнянні з попереднім роком, у 2022 році група більш ніж вдвічі збільшить загальне використання екологічно чистого авіаційного палива", — підтвердив Ерік Анконетті, генеральний директор Air France та KLM у країнах СНД.

З січня 2022 року авіакомпанії Air France та KLM включають екологічно чисте паливо (SAF) у вартість квитків – повністю прозорий внесок, призначений для покупки SAF – для подальшого прискорення шляху до більш стійкої авіації. Цей внесок буде застосовуватися до всіх рейсів, що вилітають з Франції та Нідерландів або здійснюють транзит через них, і становить від 1 євро за політ у межах Європи до 4 євро за міжконтинентальні рейси в економічному класі.

"Одночасно з додаванням SAF до всіх наших квитків, ми також запропонуємо нашим клієнтам, які купують квитки онлайн, можливість ще більше скоротити викиди CO2, інвестуючи в додаткове екологічно чисте авіаційне паливо. Це означає, що кожен клієнт може вирішити, наскільки екологічно він хоче літати. Ми знаємо, що існує великий попит на екологічнішу авіацію, і ми переконані, що наші клієнти оцінять можливість додати стільки SAF, скільки вони захочуть", — говорить Ерік Анконетті, генеральний директор Air France та KLM у країнах СНД.

Про авіакомпанії Air France та KLM

Глобальний гравець із сильною європейською базою, основними сферами діяльності групи Air France – KLM є пасажирські перевезення, вантажні перевезення та авіаційне обслуговування.

Air France – KLM є провідною групою авіакомпаній за обсягом міжнародних перевезень на вильоті з Європи. Вона пропонує своїм клієнтам доступ до всесвітньої мережі, що охоплює понад 300 пунктів призначення завдяки Air France, KLM Royal Dutch Airlines та Transavia, в основному зі своїх вузлових аеропортів Париж-Шарль-де-Голль та Амстердам-Схіпхол.

Програма для пасажирів Flying Blue, що часто літають, є однією з провідних у Європі і налічує понад 17 мільйонів учасників.

Разом зі своїми партнерами Delta Air Lines та Virgin Atlantic Air France – KLM керує найбільшим трансатлантичним спільним підприємством, виконуючи понад 340 щоденних рейсів у 2019 році.

Air France – KLM також є членом SkyTeam, альянсу, покликаного забезпечити пасажирам більш безперешкодний досвід подорожей на кожному етапі їхнього маршруту. 19 авіакомпаній-учасниць, що працюють разом у великій глобальній мережі.

Визнана протягом 15 років лідером галузі в галузі сталого розвитку група Air France — KLM має намір прискорити перехід до більш екологічної авіації. З 2003 року група Air France – KLM є членом Глобального договору ООН. Його мета — зробити істотний внесок у досягнення цілей сталого розвитку ООН у зв'язку з діяльністю Групи.