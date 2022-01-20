В НАТО проведут масштабные учения за Полярным кругом

Предполагается, что в маневрах под названием "Холодный ответ" примут участие две авианосные группы США и Великобритании и около 35 тысяч солдат.

НАТО проведет военные учения Cold Response за Полярным кругом в марте. В широкомасштабных учениях примут участие 35 тысяч солдат из 28 входящих в Альянс стран, а также авианосец США "Гарри Трумэн", сообщает Миссия США в НАТО в своем Twitter.

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Авианосец "Гарри Трумэн" и 35 тысяч солдат готовятся к арктическому походу для участия в самых крупных маневрах из проводившихся в этом регионе (с 80-х годов — Ред.). Из 30 стран-членов Альянса на учения посылают свои войска 28 государств, входящих НАТО.

Подробные цели учений, которые начнутся в начале марта, Миссия Соединенных Штатов в НАТО не раскрывает. Также неизвестно, на что намекает название учений Cold Responce ("Холодный ответ") — на жесткие климатические условия Дальнего Севера, или это должно ассоциироваться с Холодной войной (Cold War).

В середине января 2022 года руководство Северного флота РФ было предупреждено оперативным командованием вооруженных сил Норвегии о том, что в марте-апреле этого года совместно с партнерами по НАТО они проведут учения Cold Response. Военные маневры будут проводиться как на норвежской суше, так и в акватории Норвежского моря. Помимо военнослужащих общей численностью до 40 тысяч, в учениях примут участие две авианосных группировки из США и Великобритании, возглавляемые кораблями "Harry S. Truman" и "Prince of Wales".

Ранее Фокус сообщал, что Арктика становится в большой политике важной темой. По мере того, как за Полярным кругом тают льды из-за потепления климата, все больше государств вступают в Арктический совет в качестве наблюдателей. Формально, организация Арктического совета была создана для природоохранной деятельности, но на практике, его участников больше интересует добыча полезных ископаемых, которая упростилась в последние годы.

В 2018 году Китай объявил, что хочет создать аналог Великого Шелкового пути за полярным кругом. По новому маршруту китайские перевозчики могут сэкономить до 20 суток пути, в сравнении с обычной логистической схемой через Суэцкий канал.