У НАТО проведуть масштабні навчання за Полярним колом

Передбачається, що в маневрах під назвою "Холодна відповідь" візьмуть участь дві авіаносні групи США та Великобританії та майже 35 тисяч солдат.

НАТО проведе військові навчання Cold Response за Полярним колом у березні. У широкомасштабних навчаннях візьмуть участь 35 тисяч солдат із 28 країн, що входять до Альянсу, а також авіаносець США "Гаррі Трумен", повідомляє Місія США в НАТО у своєму Twitter.

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Авіаносець "Гаррі Трумен" і 35 тисяч солдатів готуються до арктичного походу для участі в найбільших маневрах із тих, що проводилися в цьому регіоні (з 80-х років — Ред.). З 30 країн-членів Альянсу на навчання посилають свої війська 28 держав, що входять до НАТО.

Детальні цілі навчань, які розпочнуться на початку березня, Місія Сполучених Штатів у НАТО не розкриває. Також невідомо, на що натякає назва навчань Cold Responce ("Холодна відповідь") — на жорсткі кліматичні умови Далекої Півночі, або це має асоціюватися з Холодною війною (Cold War).

У середині січня 2022 року керівництво Північного флоту РФ було попереджено оперативним командуванням збройних сил Норвегії про те, що в березні-квітні цього року спільно з партнерами по НАТО вони проведуть навчання Cold Response. Військові маневри будуть проводитись як на норвезькій суші, так і в акваторії Норвезького моря. Крім військовослужбовців загальною чисельністю до 40 тисяч, у навчаннях візьмуть участь два авіаносні угруповання зі США та Великобританії, очолювані кораблями "Harry S. Truman" і "Prince of Wales".

Раніше Фокус повідомляв, що Арктика стає у великій політиці важливою темою. У міру того, як за Полярним колом тануть льоди через потепління клімату, дедалі більше держав вступають в Арктичну раду як спостерігачі. Формально, організація Арктичної ради була створена для природоохоронної діяльності, але на практиці її учасників більше цікавить видобуток корисних копалин, який спростився в останні роки.

У 2018 році Китай оголосив, що хоче створити аналог Великого Шовкового шляху за полярним колом. За новим маршрутом китайські перевізники можуть заощадити до 20 діб шляху, порівняно зі звичайною логістичною схемою через Суецький канал.