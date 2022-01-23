Жителя Панамы арестовали за кражу 1 млн долларов в аэропорту, которые предназначались для утилизации

Мужчину, подозреваемого в краже приличной суммы наличных долларов, которые приготовили для отправки в США для уничтожения, арестовали в Панаме.

1 млн долларов наличными украли еще 6 октября 2021 года из грузового отделения международной компании DHL, которое находится в аэропорту Токумен столицы Панамы, одноименном городе. Наличные доллары приготовили к отправке в США из-за того, что их уже невозможно использовать из-за их изношенности. В США деньги должны были уничтожить. Теперь местные правоохранители заявили, что один из подозреваемых в краже задержан, сообщает Vice.

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21 января один из главных прокуроров Панамы Хулио Вильярреал заявил о том, что подозреваемый в краже 1 млн долларов в аэропорту города Панама арестован. Но в полиции считают, что грабителей было несколько.

Ограбление произошло 6 октября 2021 года в международном аэропорту столицы Панамы. Ночью несколько вооруженных мужчин украли из грузового отделения логистической компании DHL 4 сумки с наличными долларами, которые предназначались для отправки на утилизацию в США. В сумках был 1 млн долларов наличными. Автомобиль грабителей вскоре нашли, но им самим удалось скрыться.

[ + – ] Аэропорт Токумен в столице Панамы Фото: Vice

После ограбления власти Панамы опубликовали изображения с камер наблюдения одного из предполагаемых воров и предложили вознаграждение в размере 10 000 долларов за любую информацию о местонахождении преступников.

Пока неясно является ли задержанный житель Панамы одним из воров, но до этого он провел 10 лет в тюрьме за кражу.

Доллары США широко используются в Панаме в качестве вторичной валюты и имеют обменный курс 1: 1 к местной валюте бальбоа.

Международный аэропорт Токумен в столице Панамы, которая имеет такое же название является одним из самых загруженных в Латинской Америке. Это узловой аэропорт для пассажиров, которые пересаживаются на рейсы между Северной и Южной Америкой.

Напоминаем, что в Панаме задержали кота-курьера, который проносил наркотики в тюрьму. На шее у кота был мешочек, в котором находился целый набор разнообразных наркотиков.