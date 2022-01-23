Жителя Панами заарештували за крадіжку 1 млн. доларів в аеропорту, які призначалися для утилізації

Чоловік, підозрюваний у крадіжці пристойної суми готівкових доларів, які приготували для відправки до США для знищення, заарештували в Панамі.

1 млн доларів готівкою викрали ще 6 жовтня 2021 року з вантажного відділення міжнародної компанії DHL, яке знаходиться в аеропорту Токумен столиці Панами, однойменному місті. Готівкові долари приготували до відправки до США через те, що їх вже неможливо використати через їхню зношеність. У США гроші мали знищити. Наразі місцеві правоохоронці заявили, що одного з підозрюваних у крадіжці затримано, повідомляє Vice.

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21 січня один із головних прокурорів Панами Хуліо Вільярреал заявив про те, що підозрюваний у крадіжці 1 млн доларів в аеропорту міста Панама заарештовано. Але у поліції вважають, що грабіжників було кілька.

Пограбування сталося 6 жовтня 2021 року у міжнародному аеропорту столиці Панами. Вночі кілька озброєних чоловіків вкрали з вантажного відділення логістичної компанії DHL 4 сумки з готівкою, які призначалися для відправки на утилізацію до США. У сумках був 1 млн доларів готівкою. Автомобіль грабіжників невдовзі знайшли, але їм самим вдалося втекти.

[ + – ] Аеропорт Токумен у столиці Панами Фото: Vice

Після пограбування влада Панами опублікувала зображення з камер спостереження одного з передбачуваних злодіїв і запропонувала винагороду у розмірі 10 000 доларів за будь-яку інформацію про місцезнаходження злочинців.

Поки незрозуміло, чи затриманий житель Панами є одним із злодіїв, але до цього він провів 10 років у в'язниці за крадіжку.

Долари США широко використовуються в Панамі як вторинна валюта і мають обмінний курс 1: 1 до місцевої валюти бальбоа.

Міжнародний аеропорт Токумен у столиці Панами, яка має таку саму назву є одним із найбільш завантажених у Латинській Америці. Це вузловий аеропорт для пасажирів, які пересідають на рейси між Північною та Південною Америкою.

Нагадуємо, що у Панамі затримали кота-кур'єра, який проносив наркотики до в'язниці. На шиї у кота був мішечок, у якому був цілий набір різноманітних наркотиків.