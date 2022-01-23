Президент Армении подал в отставку: "Нужно единство государства"

По словам Армена Саркисяна, у него не было нужных инструментов для воздействия на радикальные процессы во внутренней и внешней политике страны. Глава государства также пожаловался, что периодически становился "мишенью для различных политических групп", от чего страдала и его семья.

Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку, "исходя из определенной логики". Об этом сообщается на президентском сайте.

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"Я долго думал, решил уйти с поста президента Республики после активной работы около четырех лет. Это решение не эмоциональное, а следует определенной логике", — подчеркивается в заявлении.

Причина решения об отставке, как следует из текста заявления — отсутствие необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы во внутренней и внешней политике. В обращении президента указывается, что у него нет конституционных инструментов, чтобы помочь стране в условиях мировой турбулентности.

По словам Армена Саркисяна, он инициировал конституционные изменения, чтобы создать государственную систему на основе системы сдержек и противовесов.

"Глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп. Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", — отметил в заявлении Армен Саркисян.

Подводя итог, Саркисян подчеркивает необходимость национального единства — иначе армяне рискуют оказаться на обочине истории.

Армен Саркисян возглавлял Армению с 9 апреля 2018 года. Форма правления в Армении — парламентская республика. Президент выбирается Национальным собранием на 7 лет. Внеочередные выборы президента Армении, согласно конституции, могут пройти не позднее чем через 35 дней после отставки. Право на выдвижение своего кандидата имеет 25% парламентариев от общего числа депутатов.

Напомним, в мае 2021 года против президента Саркисяна было открыто уголовное дело о двойном гражданстве. Генпрокуратура считает, что у него было гражданство Великобритании менее чем за 6 лет до выборов.